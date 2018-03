White House to Go: US-Präsident Obama bekommt neue Air Force One

Hersteller Boeing zufolge kann sich der US-Präsident in der Luft auf 4.000 Square Feet, also rund 372 Quadratmetern Fläche bewegen. Neben den privaten Räumlichkeiten für den Präsident und seine First Lady gibt es einen Konferenz- und Speiseraum, Büroräume für den Präsidentenstab, einen Bereich für die Presse und zwei Küchen, die 100 Mahlzeiten auf einmal zubereiten können.