White House to Go: US-Präsident Obama bekommt neue Air Force One

Beliebtes Motiv bei Fotografen: US-Präsident Barack Obama und First Lady Michelle Obama steigen aus der Präsidentenmaschine aus. Ein alter Vogel übrigens: Die aktuelle Maschine ist eine alternde Boeing 747-200B, die 2017 über 30 Jahre auf dem Buckel und damit eigentlich ihre planmäßige Pflicht getan haben wird. Deswegen will die US Air Force eine neue Boeing 747-8 anschaffen.