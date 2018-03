Mit der Pratersauna wurde alles anders. Als sie vor sechs Jahren eröffnetet, war die Zeit reif für einen Club, der räudig und cool war, aber keine Angst vor geschicktem Marketing hat. In einer alten Sauna steigen jetzt die Partys, auf denen man sein muss. Weil die Location recht isoliert im Prater steht, kann man von außen nie so genau sagen, wie exzessiv und wie lange in den Vormittag hinein die Clubabende dort wirklich laufen. Das Publikum ist gemischt. Internationaler Party-Jet-Set trifft auf lokale Szenegrößen. Immer wieder steht die Sauna deshalb in den letzten Jahren bei Fans und diversen Umfragen Seite an Seite mit den besten Clubs in Deutschland.