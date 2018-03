Wenn man hinter dem Museumsquartier durch eine Seitengasse der Mariahilferstraße geht, deutet nichts auf den kleinen und legendären Club hin, der sich in einer ehemaligen Synagoge befindet. Mittlerweile wurde die Bar umgebaut, ein Würstelstand versorgt mit Gegrilltem, Lichtinstallationen tauchen den Raum in stilvolles Flair, und in alten Ski-Lift-Gondeln kann geraucht werden. Dazu gibt es ein hervorragendes DJ-Line-up. Donau - ein Pflichtbesuch.