Ein von unbeugsamen Feierlaunigen bevölkerter Club hört nicht auf, mitten in Wien, zwischen Hofburg, Parlament und Naturhistorischem Museum, Party zu machen. Der Volksgarten ist in Wien einzigartig. Kein Club ist so zentral, keine andere Location kann ihr Dach öffnen oder hat einen so üppigen Garten. Zu Clubdisco und Säulenhalle kommt im Sommer nebenan noch der Pavillon hinzu. Das Publikum hat tendenziell Geld. Dementsprechend läuft oft House oder R'n'B. Aber auch Viennale, Amadeus oder Life Ball sind froh, dass sie ihre Partys mitten in der Hauptstadt ausrichten können.