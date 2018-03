Zwar nicht in Wien, aber eine Empfehlung: Dom im Berg in Graz. Anfangs klang es wie ein seltsamer Plan. Höhlen wir doch den Grazer Schlossberg aus und machen dort Feste, Konzerte und Konferenzen. Warum auch nicht? Im Jahr 2000 wurde der Dom im Berg eröffnet. Allein der Weg rein und raus ist in Mitteleuropa einzigartig, innen finden dann rund 600 Menschen Platz.