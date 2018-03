Klee am Hansteich

Gut versteckt an der Wiener Höhenstraße, ohne Ausblick auf Wien, dafür auf den Hanslteich, liegt das Klee am Hanslteich. Ein modernes, charmantes Lokal in idyllischer Lage. Die Bandbreite der Küche reicht von kleinen Snacks über Wiener Klassiker bis zu mediterranen Gerichten - alles in solch solider Qualität wie der gigantische, aus einem Baumstamm gehauene Holztisch, an dem geschätzte 50 Personen Platz finden.

Adresse: Klee am Hanslteich,

Amundsenstraße 10

1170 Wien

Reservierungen: 01 48 05 150, office <AT> kleeamhanslteich.at , www.kleeamhanslteich.at