Wirtshaus am See

Am anderen Ende Österreichs und deutlich traditioneller ist das Wirtshaus am See. Es liegt direkt am Ufer des Bodensees, an der Bregenzer Seepromenade. Von der Nordseite der Terrasse hat man einen direkten Blick auf die Festspielbühne und die gesamte Bregenzer Bucht.

Adresse: Wirtshaus am See, Seepromenade 2, A-6900 Bregenz

Reservierung: Telefon: +43 5574-4 22 10, info <AT> wirtshausamsee.at , www.wirtshausamsee.at