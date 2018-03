Seedose

Die Seedose am Viehofner See bei St. Pölten ist ein Kleinod. Hier trifft man nicht die Wiener Schickeria, sondern die Sankt Pöltner Kunst-und Kulturszene, kann unaufgeregt und gut essen, Cocktails trinken oder sich mit Ruderboot und Picknickkorb auf und davon machen.

Seit der Saison 2015 gibt es in der Seedose das begehrte Eis vom Wiener Eis-Greissler. Ohne Schlange stehen zu müssen.

Dr.-Adolf-Schärf Straße 21

3107 St. Pölten-Traisenpark

Mail: ostufer <AT> seedose.at

Telefon: 0650-4751089

http://www.seedose.at