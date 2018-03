See-Restaurant Saag

Das See-Restaurant Saag wurde 2013 im Falstaff-Restaurantguide zur Nummer eins unter den österreichischen See-Restaurants gewählt. Man sitzt auf einer der schönsten Seeterrassen Kärntens und kann sich an feinsinnigen Gerichten aus der Hand eines großen Kochs erfreuen. Die Weinkarte umfasst rund 600 Positionen.

Adresse: Saag - Ja Gastro & Handels GmbH

Saag 11

A-9212 Techelsberg am Wörther See

Reservierung: +43 (0)4272 43 501

office <AT> saag-ja.at

www.saag-ja.at