Essen und Trinken am Wasser - Coole Plätze für heiße Tage

Der Sommer 2015 beginnt mit einer tropischen Hitzewelle. Wo Sie an den Hundstagen in genussvoll-lauschiger Atmosphäre am Wasser bei feinem Essen und Trinken genießen können. Die FORMAT-Empfehlungen der Saison.