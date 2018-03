Sigrid Ehm, Barkeeperin

"Ich probiere und experimentiere so lange mit den Zutaten, bis der Drink wirklich perfekt ist", sagt Sigrid Ehm, Barkeeperin. Ausgewählte Drinks sehen Sie in dieser Slideshow. In FORMAT Nr.29/30 erzählt sie, woran man heuer im Sommer nippt. Zum Inhaltsverzeichnis und ePaper-Download.