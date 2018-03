Leones

Giorgio und Lisa Leone kommen aus der Kommunikationsbranche und haben die Gelato University in Bologna besucht. Täglich frisch gibt es zwölf Sorten. Erdbeere, Schoko, Vanille sind immer dabei. Auf gute Milch wird Wert gelegt, aber auch auf veganes Angebot. Aufbewahrt wird das Gefrorene luftdicht und lichtgeschützt in Töpfen, den sogenannten Pozzetti. Demnächst will man der Laufkundschaft auch die sizilianische Köstlichkeit Granita anbieten - das ist eine Mischung aus Sorbet und Smoothie. Preislage: Eine Sorte € 1,80, zwei € 3,20, drei Sorten € 4,50. 8., Lange Gasse 78; leones.at