Ice Dream Factory

Das Eis wird in großartigen selbst gemachten Waffeln angeboten, die cremigen Sorten gibt es mit Browniestückchen und Erdnussbutter. Im Angebot: Sorten wie Grandma’s Applecake oder Dark Chocolate vegan. So muss Eis schmecken. In der Vorweihnachtszeit gibt es ein spezielles Sortiment wie Vanillekipferleis oder Bratapfel in der Bakery zum Mitnehmen. In Workshops werden auch Kurse zum Eismachen angeboten. Eiskugel ab € 1,60, 7., Burggasse 68; www.icedreamfactory.com