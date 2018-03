FORMAT-Testfahrt: Jaguar XF Sportbrake  Lademeister

Wer als Kombi-Fahrer seine Image-Werte aufpolieren will, hat nun mit Jaguar eine Marke zur Auswahl, die nicht nur einen klingenden Namen hat – jeder denkt bei Jaguar zuerst an einen flotten Sportwagen und nicht an einen brummigen 4-Zylinder-Diesel.

Doch der Jaguar XF Sportbrake stahlt auch als Lademeister britische Noblesse aus und vermittelt dem Fahrer höchste automobile Individualität. Schließlich betritt Jaguar mit dem XF als Kombi Neuland. Der Exotenstatus ist allerdings auch nicht ganz billig. "Höchste Handwerkskunst", wie Sie im Prospekt angepriesen wird, hat ihren Preis. Der günstigste, mit vier Zylindern ausgestattete Diesel und 200 PS, startet bei 51.500 Euro. Das Modell mit der stärksten Motorisierung (6-Zylinder und 275 PS) bei 61.700 Euro. Damit ist er im Schnitt um einiges teurer als deutsche Konkurrenten wie etwa der BMW 5er Touring mit einem Einstiegspreis von 44.900 Euro (184 PS). Schalthebel erhebt sich automatisch aus der Versenkung Optisch bietet der Brite jedoch einige Highlights. So verfügt der XF Sportbrake über Designelemente, die selbst James Bond erhobenen Hauptes hinterm Volant sitzen lassen würden: So schiebt sich beim Start ein Verdeck für die Lüftungsdüsen zurück und der Schalthebel erhebt sich aus der Versenkung. Verchromte Teile und edle Hölzer gehören bei den Briten offensichtlich wie das Amen zum Gebet. Wer sich nicht einfach nur von der Achtstufen-Automatik durch die Landschaft bewegen lassen will, sondern beim Gangschalten selbst die Regie übernehmen will, kann das über die Wippen links und rechts des Lenkrads tun. Vorbei sind die Zeiten, in denen Jaguar über den Asphalt rumpelte. Der Sportbrake schleicht auf Samtpfoten – das macht richtig Spaß. Bei langen Fahrten kommt der Hersteller den Passagieren zudem mit bequemen Ledersitzen und viel Freiheit für Beine und Kopf entgegen. Etwas irritierend ist nur ein einzelnes großes Auspuffrohr an nur einer Seite. Dadurch wirkt der Lastesel der Luxusklasse etwas asymetrisch. Der Sprint von null auf 100 km/h ist nach 8,8 Sekunden erledigt, und selbst die Spitze von 250 km/h erreicht der XF ohne ungebührlich langen Anlauf. Das Fahrwerk ist überraschend straff, aber nicht unkomfortabel. Touchscreen umständlich Die Bedienung des Touchscreen ist jedoch etwas mühsam und selbst für einfache Funktionen muss man sich oft durch umständliche Menüs hanteln. Ein weiterer Schwachpunkt sind die Assistenzsysteme, bei denen es eher dünn aussieht. Wer etwa Stauwarner oder Infos über geltende Tempolimits via Head-up-Display direkt von der Windschutzscheibe gewohnt ist, wird diesen Komfort im neuen Jaguar schmerzlich vermissen. Bei den deutschen Mitbewerbern ist das Standard. Dafür ist der Innenraum geräumig und der große, ebene Kofferraum bietet bei umgelegten Lehnen Platz für 1.675 Liter. Jaguar XF Sportbrake: ab € 51.500

Testauto: € 53.296

Motor: 4-Zyl.-Motor, 8-Gang-Automatikgetriebe

Hubraum: 2.179 ccm

Leistung: 147 kW (200 PS)

Maximales Drehmoment: 450 Nm

Spitze: 214 km/h

0-100 km/h: 8,8 sec

Verbrauch Testauto: 8,5 l / 100 km

CO2: 135 g/km