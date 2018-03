VW Golf

Der VW Golf überzeugt mit einer sogenannten Blind-Spot-Technik. Um auch in schwer einsehbaren Verkehrssituationen und beim Spurwechsel den Überblick zu bewahren, hilft ein Sensor. Per Radar erfasst er herannahende Fahrzeuge und alarmiert den Fahrer über ein leuchtendes Symbol im Außenspiegel. Unterstützung beim Ausparken bietet ein eigener Assistent, der Fahrzeuge in bis zu 40 Meter Entfernung hinter dem Golf erfasst.