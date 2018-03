Platz 7: Audi Q5

Noch ein guter Platz für ein Auto "Made in Germany". Bei der HU stehen die sicherheits- und umweltrelevanten Mängel im Vordergrund, wobei sie in die Gruppen Fahrwerk, Licht, Bremsen und Umwelt unterteilt sind. Auffällig häufig treten Mängel an der Beleuchtungsanlage auf, bereits bei der ersten HU sind bereits 5,2 Prozent aller Pkw betroffen.