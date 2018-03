Opel Karl

Der Opel Karl ist der fünftürige Nachfolger des Chevrolet Spark. Die Marke zieht sich aus Europa zurück, was Opel Chancen und Nischen eröffnet. Viel Auto auf 3,68 Meter Länge eindampfen, damit VW up!, Toyota Aygo und Hyundai i10 verunsichern und ansonsten die Internetforen mit Namensdiskussionen am Leben erhalten. Der Sohn von Adam Opel hieß Carl und machte das Unternehmen zu einer Automarke. Preis: weniger als 10.000 Euro.