Volvo XC90

Der XC90 stellt den Anspruch, das sicherste Auto der Welt zu sein. Eine Armada an radar- und kamerabasierten Sicherheitssystemen wie etwa der Kreuzungsassistent, der das Linksabbiegen in den Gegenverkehr hinein unterbindet, setzt in dieser Hinsicht neue Maßstäbe. Die Motorisierung ist durchaus premiumhaft: zwei Diesel (190 und 225 PS) und zwei Benziner (254 und 320 PS), dazu ein Plug-In-Hybrid mit insgesamt 400 PS. Frontantrieb wird es geben, Allrad ist aber eher angemessen. Preis: ab 53.800 Euro.