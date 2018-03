Mercedes V250 BlueTec Marco Polo - Zwei Schlafzimmer Die Sitze können mit wenigen Handgriffen zu einem vollwertigen Doppelbett umgebaut werden. So findet man auch ohne Kletterpartie zur Nachtruhe. Besser schläft man jedoch im Dach-Alkoven.

© Bild: press photo, do not use for advertising purposes

Bild 8 von 10