Ost-Überflieger Rotkäppchen

Der Sekthersteller Rotkäppchen-Mumm peilt nun verstärkt ausländische Märkte an. Bei einem Marktanteil von knapp 50 Prozent gehe Wachstum in Deutschland nicht mehr mit großen Schritten voran. Erste Erfolge gebe es in Kanada. Eine eigene Niederlassung sei nicht geplant. "Wir arbeiten mit Importeuren zusammen." Auch in Russland und Österreich werde Sekt von Rotkäppchen-Mumm verkauft.