Glock: Pistolen und Ausstattung für Militär und Sicherheitskräfte

FACTS: Glock GmbH

trend TOP 500 Ranking: 151

Gegründet: 1963/1980

1963/1980 Unternehmenssitz: Gaston-Glock-Park 1, 9170 Ferlach, Kärnten

Gaston-Glock-Park 1, 9170 Ferlach, Kärnten Mitarbeiter: 2.526

2.526 Tätigkeit: Herstellung von Waffen & Munition

Herstellung von Waffen & Munition Umsatz (2022): 830,9 Mio. €

830,9 Mio. € Eigentümer: Glock Privatstiftung 99%; Ing. Gaston Glock 1%

Glock Privatstiftung 99%; Ing. Gaston Glock 1% Management: Günter Gigacher, Gaston Glock

Günter Gigacher, Gaston Glock Aufsichtsrat: Kathrin Glock (Vorsitz); Herbert Titze; Friedrich Dechant; Birgit Lajtai-Nagl

Kathrin Glock (Vorsitz); Herbert Titze; Friedrich Dechant; Birgit Lajtai-Nagl Website: eu.glock.com

Über die Glock GmbH

Die vom Unternehmer Gaston Glock (geb. 1929) im Jahr 1980 gegründete Glock GmbH gehört heute weltweit zu den führenden Herstellern von Pistolen. Die Basis für diesen Erfolg ist die im Jahr 1980 von Glock entwickelte und in vielen Teilen aus Polymer-Kunststoff bestehende halbautomatische Glock P80, die aktuell in der fünften Generation produziert wird. Ab 1982 wurden Glock-Pistolen beim österreichischen Bundesheer eingeführt, in der Folge war Glock weltweit, besonders aber in den USA, weltweit als Ausstatter von Polizei und anderen Sicherheitskräften erfolgreich.

Neben Schusswaffen stellt Glock unter anderem auch Feldmesser und Spaten sowie Zubehör für die eigenen Feuerwaffen her. Das Unternehmen konnte im Jahr 2022 einen Umsatz von 830,9 Mio € erwirtschaften und liegt damit im trend TOP500 Ranking auf Platz 151. Glock beschäftigte 2022 an vier Standorten in Deutsch-Wagram, Ferlach, Bratislava und Smyrna (Georgia, USA) 2.526 Mitarbeiter.

Geschäftsführer des Unternehmens sind Günter Gigacher (geb. 1976) und der 1929 geborene Gründer Gaston Glock. Eigentümer der Glock GmbH ist die Glock Privatstiftung. Deren Stifter sind Gaston Glock und dessen Ex-Frau Helga Glock. Im Vorstand der Stiftung sind Günter Gigacher, Florian Greyrer und Wilhelm Gößeringer.

Umsatzentwicklung Glock GmbH

Umsatzentwicklung Glock GmbH 2015 - 2022 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 501,60 55,68 2016 709,5 40,72 2017 463,90 -34,62 2018 482,00 3,90 2019 495,44 2,79 2020 780,06 57,45 2021 888,80 13,94 2022 830,90 -6,51

Firmengeschichte: die Glock GmbH

1963 gründete Gaston Glock gemeinsam mit seiner Frau Helga Glock in Deutsch-Wagram die Glock KG. Das Unternehmen stellte mit seinen drei Mitarbeitern Konsumgüter aus Holz, Polymeren und Metall her.

In den 1970er Jahren begann das Unternehmen die ersten militärischen Produkte herzustellen, darunter Feldmesser (FM 78), Trainingsgranaten und Verbindungsstücke für Maschinengewehrgürtel.

Firmengründer Gaston Glock © imago images / SKATA

1980 entwickelte Gaston Glock die halbautomatische Pistole Glock P80, eine hoch zuverlässige wetterfeste Schusswaffe. Die weitgehend aus Polymer-Kunststoff bestehende Pistole wurde bereits 1982 vom österreichischen Bundesheer in Dienst gestellt. Vier Jahre später gelang dem Unternehmen der Schritt in die USA, wo die Pistolen von Sicherheitskräften und Privatkunden bereitwillig aufgenommen wurden. 1987 errichtete das Unternehmen eine weitere Produktionsstätte in Ferlach (Kärnten), wo sich heute auch der offizielle Firmensitz des Unternehmens befindet. In der Folge gründete Glock auch eine Niederlassung in Bratislava (Slowakei) und 2013 wurde auch eine Fertigung in Smyrna im US-Bundesstaat Georgia in Betrieb genommen.

Die Entwicklung der Schusswaffen wurde über die Jahre laufend vorangetrieben. Glock behielt dabei den Fokus auf Pistolen bei. So wurden etwa die Trainingswaffe Glock 17T und weitere Generationen der Glock P80 entwickelt. Die aktuelle Glock Gen5 wird seit 2017 produziert. Die Pistole ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Weitere aktuelle Modelle sind die G43X, die G48 oder die G44.

Die erste Generation der Glock-Pistole aus 1980 © Glock GmbH

2002 begann das Unternehmen die „Glock Tactical Lights“ zu produzieren, woraufhin die Produktion einer gesamten Serie von Rotpunktlasern und Infrarot-Laser-Solutions begann. Glock bietet heute eine breite Zubehör-Palette für seine Feuerwaffen an. Ebenfalls weiterhin in Produktion sind die Jagd- und Feldmesser sowie der Glock Feldspaten.

Mit seinen Produkten ist das österreichische Unternehmen heute weltweit bekannt und international am Markt vertreten.

Mitarbeiterentwicklung Glock GmbH

Mitarbeiterentwicklung Glock GmbH 2015 - 2022 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 1.325 1,38 2016 1.557 17,51 2017 1.777 14,13 2018 1.769 -0,45 2019 1.804 1,98 2020 1.980 9,76 2021 2.360 19,19 2022 2.526 7,03

Glock Gen 5 Pistolen

Die 2017 erstmals vorgestellte 5. Generation der Glock Pistolen bildet auch 2023 noch die neueste Generation des Waffenherstellers, wobei die Familie der Gen5 stetig um neue Modelle erweitert wurde bzw. wird. Derzeit befinden sich 17 Gen5 Modelle im kommerziellen Umlauf, die neuesten sind die G47 MOS, die G20 Gen5 MOS und die G21 Gen 5 MOS.

Die Glock Gen5 ist iv verschiedenen Modellvarianten erhältlich. © Glock GmbH

Durch ganze 16 Features soll diese neue Generation bestechen, darunter zum Beispiel Front serrations (FS), das Gen4 RTF - Rough textured frame, ein Polymer frame und einen Loaded chamber indicator. Das nDLC finish bietet einen erhöhten Schutz gegen Korrosion und Kratzern, das GLOCK Marksman barrel verbesserte Präzision. Außerdem ist durch den orange follower klar erkennbar, ob sich im Magazin noch Schüsse befinden oder nicht. Auch ist die Rahmengröße der Pistolen anpassbar, um sich der Handgröße anzugleichen. Dabei werden drei Größen geboten: ein short frame (SF) version, ein medium (M) und eine large (L) version. Diese Eigenschaften und noch einige mehr charakterisieren Glocks neueste Waffengeneration.

Safe Action System - das Glock Sicherheitssystem

In modernen Schusswaffen sind verschiedene Sicherheitsmechanismen integriert, um die Handhabung, das Tragen und den Transport von Waffen sicherer zu machen. Glock hat dafür in seinen Pistolen verschiedenste Mechanismen eingebaut.

Das „GLOCK Safe Action® System“ umfasst dabei drei Sicherheitsmechanismen (Trigger-safety, Firing-pin-safety und Drop-safety) und ermöglicht einen gleichmäßigen Abzug (consistent trigger pull).

Trigger safety wird gewährleistet durch einen eingebauten Hebel im Abzug. Es müssen der Hebel und der Abzug gleichzeitig gedrückt werden, um die Pistole abfeuern zu können. Wird der Hebel, der als trigger safety fungiert, nicht korrekt gedrückt, kann nicht gefeuert werden – dies soll das unbeabsichtigte Losgehen der Pistole verhindern.

wird gewährleistet durch einen eingebauten Hebel im Abzug. Es müssen der Hebel und der Abzug gleichzeitig gedrückt werden, um die Pistole abfeuern zu können. Wird der Hebel, der als trigger safety fungiert, nicht korrekt gedrückt, kann nicht gefeuert werden – dies soll das unbeabsichtigte Losgehen der Pistole verhindern. Die Firing pin safety wiederum verhindert, dass sich der Schlagbolzen von selbst in die ready-to-fire-Position begibt. Beim Zurückziehen des Abzugs bewegt sich der dafür entwickelte Stift nach oben und ermöglicht das Abfeuern der Waffe. Sollte doch nicht geschossen werden wollen und der Abzug wieder losgelassen werden, bewegt sich der Stift wieder an seinen ursprünglichen Platz.

wiederum verhindert, dass sich der Schlagbolzen von selbst in die ready-to-fire-Position begibt. Beim Zurückziehen des Abzugs bewegt sich der dafür entwickelte Stift nach oben und ermöglicht das Abfeuern der Waffe. Sollte doch nicht geschossen werden wollen und der Abzug wieder losgelassen werden, bewegt sich der Stift wieder an seinen ursprünglichen Platz. Ebenso in diesen Mechanismus integriert ist die Drop safety. Diese beschreibt die Tatsache, dass die trigger bar ebenso mit dem Schlagbolzen in Kontakt steht und diesen davon abhält, sich zu lösen. Erst wenn der Abzug korrekt nach hinten bewegt wird, beginnt sich diese über eine Sicherheitsrampe nach unten zu bewegen, um den Schlagbolzen freizugeben. Sobald der Abzug gedrückt wurde, schnappen alle Sicherheitssysteme wieder an ihren ursprünglichen Platz.

Glock Professional

Glock bietet im Rahmen der Glock Shooting Education und der Glock Technical Education eine Reihe von Trainings und Ausbildungen, um den Umgang mit Schusswaffen zu erlernen und zu perfektionieren.

Glock Shooting Education. Die Glock Shooting Education richtet sich besonders an Sicherheitskräfte im Bereich Strafverfolgung oder Militär. Das Programm beinhaltet vier Teile, vom Glock Operator (Verbesserung der Schießfähigkeiten und der Effizienz mit Glock Pistolen); Clock Operator I (shooting on the move, alternative shooting positons); Glock Operator Perfection (Training von Schulungspersonal und Profis). Die letzte der angebotenen Ausbildungen wurde für Spezialeinheiten und Militär-Streitkräfte entwickelt und ist ausschließlich für Personen im aktiven militärischen Dienst oder aus der Strafverfolgung zugänglich.

Die Glock Shooting Education richtet sich besonders an Sicherheitskräfte im Bereich Strafverfolgung oder Militär. Das Programm beinhaltet vier Teile, vom Glock Operator (Verbesserung der Schießfähigkeiten und der Effizienz mit Glock Pistolen); Clock Operator I (shooting on the move, alternative shooting positons); Glock Operator Perfection (Training von Schulungspersonal und Profis). Die letzte der angebotenen Ausbildungen wurde für Spezialeinheiten und Militär-Streitkräfte entwickelt und ist ausschließlich für Personen im aktiven militärischen Dienst oder aus der Strafverfolgung zugänglich. Im Rahmen der Glock Technical Education wird den Teilnehmern das Auseinander- bzw. Zusammenbauen, die Inspektion und die Erhaltung der Glock-Pistolen gelehrt.

Weitere Glock Unternehmen

Glock Aviation

Bei Glock Aviation handelt es sich um ein Privatflugunternehmen, das mit seinen Flugzeugen im Business- und privaten Luxussegment aktiv ist. Glock Aviation betreibt vier verschiedene Flugzeugtypen, eine Challenger 350 mit 8 Sitzplätzen bzw. 4 Liegeplätzen, ein Global Express XRS Langstreckenflugzeug mit 13 Sitzplätzen bzw. 6 Liegeplätzen, eine Global 6000 mit mit 14 Sitzplätzen bzw. 6 Liegeplätzen sowie einen AW139 Helikopter mit Platz für 6 Passagiere.

Glock Ecotech

Glock Ecotech entwickelt Strom-Wärmekraftwrke für die autarke Produktion von Strom aus Holzhackschnitzel. Die Strom-Wärmekraftwerke mit Leistungen von 18 kW bzw. 50 kW sind für den mittleren Leistungsbereich und die regionale Strom- und Wärmeversorgung bzw. Unternehmen, Hotel- oder landwirtschaftliche Betriebe ausgelegt.

