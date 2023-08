trend: Politische Zurufe und Hickhack rund um die Staatsholding haben Tradition. Ist die Zeit von Einflussnahme der Regierung und Querschüssen der Opposition jetzt einmal vorbei?

Edith Hlawati: Ja, das ist eine der positiven Überraschungen der letzten 17 Monate. Ich bin ja angetreten, für die ÖBAG ein Schutzschild gegen politische Einflussnahme zu sein. Und tatsächlich gab es bei Personalentscheidungen keinerlei Interventionen. Wir haben 13 Vorstands- und 41 Aufsichtsratspositionen neu besetzt, davon neun bzw. 20 mit neuen Personen. Ohne Aufregungen. Mit meinem Eigentümer, dem Herrn Finanzminister, besteht ein sehr gutes Einvernehmen.



trend: Sie müssen sich nicht mit politischen Wünschen herumschlagen?

Hlawati: Im Zuge von Energiekrise und Inflation ist die Politik natürlich an uns herangetreten, etwa bezüglich der Versorgungssicherheit mit Gas. Das ist legitim, weil sich Politik um diese Themen kümmern muss. Wir hatten aber die Möglichkeit, unsere Positionen in Bezug auf die Interessen des Standorts, unserer Unternehmen und des Kapitalmarkts einzubringen. Zum Beispiel die Sonderdividende beim Verbund statt einer neuen Steuer. Dass die Übergewinnsteuer dann später trotzdem gekommen ist, war bekanntlich eine Initiative der EU. Aber die Politik hört uns in solchen Fragen zu. Und ich habe weder vom Aufsichtsrat noch von Ministerien einen politischen Auftrag bekommen.



trend: Ist die Kehrseite dieser Harmonie, dass die ÖBAG keine sehr aktive wirtschaftspolitische Rolle spielt, sondern nur verwaltet?

Hlawati: Wir sind nicht dazu da, Industriepolitik zu machen. Wir sind kein Lobbyingverein. Aber wir verwalten die Beteiligungen sehr wohl im Interesse des Standorts: Dazu zählen Arbeitsplätze, Forschung und Entwicklung und Headquarters. Siehe die Entscheidung, die Funktürme der A1 zwar auszugliedern, aber in Österreich zu halten. Dadurch hat die Telekom jetzt mehr Spielraum, um in Glasfaser zu investieren. Auch die Gasversorgungsstudie der ÖBAG hat standortpolitische Bedeutung, weil sich daraus Strukturmaßnahmen ableiten lassen. Es hat sich gezeigt, das Thema ist weniger die Beschaffung von Gas, sondern vielmehr die Pipeline-Kapazitäten. Unsere Erkenntnis war, wir können Versorgungssicherheit minimalinvasiv herstellen, indem wir eine Koordinationsstelle etablieren. Und wir brauchen keine Eingriffe in die Eigentümerstruktur der OMV, wie das beim sogenannten Norweger-Konsortium der Fall gewesen wäre. Stellen Sie sich vor, wir hätten die Mehrheit der OMV-Explorationssparte verkauft – nur für die Zusage, Gas zu Marktpreisen kaufen zu können.





Wir sind kein Lobbyingverein. Aber wir verwalten die Beteiligungen sehr wohl im Interesse des Standorts.



trend: War diese Studie eine Reaktion auf den Vorwurf seitens der Politik, OMV und ÖBAG würden sich zu wenig um Versorgungssicherheit in Österreich kümmern?

Hlawati: Nicht unbedingt, wir haben im Hintergrund ziemlich viel gemacht: etwa die Ersteigerung von Pipeline-Kapazitäten angeregt. Wir haben auch das Wissen über die Beschaffungsmöglichkeiten für Energie koordiniert und uns täglich mit den Ministerien ausgetauscht. Dadurch wurde viel bewirkt, ohne das groß in Pressekonferenzen zu verkünden.



Edith Hlawati: "Alfred Stern hat für die OMV eine valide Strategie vorgelegt." © trend Lukas Ilgner

trend: Es gab Diskussionen, das Gasgeschäft der OMV zu verstaatlichen, sogar CEO Alfred Stern hat sich in diese Richtung geäußert. Ist das endgültig abgeblasen?

Hlawati: Ich glaube, ja. Was Stern vorgeschlagen hat, nämlich den Kauf der OMV-Gashandelsgesellschaft OGMT durch den Staat, hat der Finanzminister abgelehnt, weil das auch die Gazprom-Verträge und damit die Übernahme eines Risikos bis 2040 beinhaltet hätte. Der Vorteil der von der ÖBAG ins Spiel gebrachten Koordinierungsstelle wäre, dass sie alle Player am Markt zusammenbringt und die Versorgung für eine gewisse Zeit zentral übernehmen könnte. Und sie wäre nach Ende der Krise relativ einfach wieder abzuwickeln: aus meiner Sicht die beste Lösung – wenn man sie denn überhaupt braucht. Das wird sich erst im Lauf dieses Jahres zeigen.



trend: Eine Zwischenfrage zu den Gazprom-Verträgen: Wieso kann man die nicht einfach kündigen, wenn die Russen die vertraglich vereinbarten Mengen nicht liefern?

Hlawati: So einfach ist das nicht. Der Vertrag für Gas über die Ostroute nach Österreich ist aufrecht. Der enthält diverse Bedingungen, wobei immer ein Interpretationsspielraum besteht. Zum Beispiel: War die Gazprom gezwungen, weniger zu liefern, weil sie technisch nicht anders konnte? Natürlich wurden rechtliche Vorkehrungen getroffen, aber die Materie ist sehr komplex. Solange keine Sanktionen bestehen, sodass die OMV schlicht kein Gas mehr abnehmen kann, wird sie sich innerhalb des Vertrages bewegen müssen.





Das politisch motivierte Bashing finde ich nicht gut.



trend: Dem früheren OMV-CEO Rainer Seele wird vorgeworfen, die Russen-Verträge bis 2040 verlängert zu haben. Wie beurteilen Sie rückblickend sein Wirken?

Hlawati: Tatsache ist: Der europäische Aufschwung war über Jahrzehnte von billigem Gas aus Russland getragen. Was man schon fragen kann: wieso er die Verträge ohne Notwendigkeit bis 2040 verlängert hat, obwohl sie bis 2030 ohnehin gelaufen wären. Aber das politisch motivierte Bashing, das betrieben wurde, finde ich nicht gut.



trend: Was überhaupt auffällt: Seit zehn Jahren ist die Führung der OMV ständig in Streitigkeiten verwickelt. Derzeit schon wieder. Warum ist das so und was kann die ÖBAG dagegen unternehmen?



Hlawati: Ich bin da selber immer erstaunt. Auch unsere anderen Beteiligungen haben kein leichtes Leben. Aber nur die OMV ist ständig in den Medien. Alfred Stern muss jetzt den Vorstand – mit zwei neuen Mitgliedern – zu einem Team formen. Die OMV ist sicher nicht schlecht gemanagt. Nur gehen verschiedene, außenstehende Interessengruppen immer wieder in die Medien: Das hat emotionale Gründe, die oft aus alten Geschichten herrühren. Viele Leute haben divergierende Meinungen zur Transformation, die im Gange ist. Das wird man, fürchte ich, nicht so rasch zur Ruhe bringen. Das Einzige, was der Vorstand tun kann, ist, an einem Strang zu ziehen und gemeinsam zu kommunizieren.



trend: Der Vertrag von CEO Stern wurde gerade verlängert. Gab es darüber Diskussionen?

Hlawati: Er hat eine valide Strategie vorgelegt. Der Aufsichtsrat ist der Meinung, dass er trotz schwieriger Zeiten die Linie hält. Darum ging die Verlängerungen ohne große Diskussionen über die Bühne.





Der europäische Aufschwung war über Jahrzehnte von billigem Gas aus Russland getragen.



trend: Die Validität der Strategie – Wandel zum Chemieunternehmen, schrittweiser Rückzug aus fossilen Energieträgern - gilt auch noch unter den geänderten Rahmenbedingungen der Energiekrise?

Hlawati: Es wurde immer gesagt, dass die OMV jene E&P-Aktivitäten, die der Versorgung Österreichs dienen, behält. Etwa in Norwegen wird sogar noch mehr investiert. Und zusätzlich muss – neben dem Chemiegeschäft – natürlich auch mehr in erneuerbare Energien investiert werden.



trend: Aktuell wird recht konkret über eine mehrheitliche Übernahme der Borealis durch die Adnoc aus Abu Dhabi spekuliert. Widerspräche das nicht der Transformation hin zu Chemie?

Hlawati: Die Adnoc überlegt mit der OMV, wie sie das Wachstum in der Sparte Chemicals & Materials am besten vorantreiben kann. Es könnte sein, dass im Zuge dessen die Borealis Teil eines größeren Konstrukts wird und die OMV dabei von ihrem 75-Prozent-Anteil etwas abgeben muss. Aber die ÖBAG wird in jedem Fall sehr darauf achten, dass der Standort keinen Schaden nimmt, dass Arbeitsplätze, F&E und Headquarter im Land bleiben.



trend: Mit Verbund haben Sie einen zweiten Energieversorger im Portfolio. Die abzuführende Übergewinnsteuer war dort ein fast noch größeres Thema als bei der OMV. Können Sie mit dieser politischen Entscheidung leben?

Hlawati: Wir haben aus Gründen der Kapitalmarktverträglichkeit eine Sonderdividende bevorzugt. Die Übergewinnsteuer bzw. bei der OMV die Solidarabgabe kam dann auf Basis einer EU-Regelung dazu. Die Sonderdividenden aus Fairnessgründen zumindest anrechnen zu lassen, war leider nicht möglich. Dazu, dass beide Maßnahmen kumuliert gekommen sind, kann ich nur sagen, dass man den Unternehmen auch genug Luft zum Investieren lassen muss. Der Netzausbau durch den Verbund wird noch sehr viel Geld benötigen. Und das Neptun-Engagement der OMV in Rumänien (Entwicklung eines Gasfeldes im Schwarzen Meer, Anm.) wäre in der Luft gehangen, hätte die dortige Regierung ihre anfänglichen Pläne zu Übergewinnen nicht revidiert. Außerdem lehrt die Erfahrung, dass Steuern die Eigenschaft haben, nicht mehr wegzugehen, auch wenn die Krise längst vorbei ist. Und noch ein Punkt: Solche Debatten machen den Investoren Sorgen, und man sieht das dann eins zu eins in den Aktienkursen.





Man muss den Unternehmen auch genug Luft zum Investieren lassen.



trend: In der jetzigen Energie- und Inflationskrise geht's allerdings weniger um das Wohl der Kapitalgeber als um das der Bevölkerung, oder?

Hlawati: Ich habe Verständnis dafür, dass die Politik handeln und den Menschen etwas anbieten muss. Allerdings wäre ich dafür, die Treffsicherheit zu erhöhen. Das könnte man auch mit den höheren Verbund-Dividenden tun, die bereits geflossen sind.



trend: Und was halten Sie generell von einem staatlichen Eingriff in die Strompreisbildung?

Hlawati: Aus unserer Erfahrung wäre selbst die Mehrheit der Unternehmer mittlerweile dafür. Wir sind Teil der EU und damit eines seit den 2000er-Jahren liberalisierten Strommarktes. Herr Strugl hat – leider vergeblich – versucht, auf europäischer Ebene zu lobbyieren, temporär in die viel zitierte Merit-Order einzugreifen. Das hätte ich gut gefunden. Aber nur nationalstaatlich etwas zu machen, wäre keine Option. À la longue sind Eingriffe problematisch, wie die Benzinpreisbremse in Ungarn gezeigt hat: Die führte zu Mehrverbrauch und in der Folge zu einer Benzinknappheit.



trend: Der Verbund leidet beim Ausbau erneuerbarer Energien an vielfältigen bürokratischen Hürden. Kann die ÖBAG beitragen, die Prozesse zu beschleunigen?

Hlawati: Es nützt leider wenig, sich über die Realität zu beklagen. Aber es gab Gespräche mit der Frau Bundesministerin Gewessler, die ja auch Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht hat. Was sich auch ändern muss, ist die Regulierung: Die erzielbaren Renditen, wie sie derzeit festgesetzt werden, machen Investitionen schwierig, weil die Anreize für private Investoren gering sind bzw. ja auch der Verbund etwas verdienen muss. Das ist einer der wesentlichen Stolpersteine in der Frage: Wer stemmt die zweistelligen Milliardenbeträge, die es braucht?





Die mit erneuerbaren Energien erzielbaren Renditen, wie sie derzeit festgesetzt werden, machen Investitionen schwierig,



trend: Noch kurz zu ÖBAG-Beteiligungen abseits der Energie: Bei A1 war oft zu hören, dass die österreichische Seite mehr auf Investitionen in Infrastruktur drängt, während der Mehrheitseigentümer América Móvil lieber höhere Ausschüttungen hätte. Wurden die beiden Ziele unter einen Hut gebracht?

Hlawati: Ja, nämlich seit der österreichische Regulator mutig eine Deregulierung des Festnetzes zugelassen hat, wodurch man in diesem Bereich jetzt etwas verdienen kann. Die Telekom hat jetzt eine Milliarde Euro zusätzlich für den Ausbau. Die größere Herausforderung ist jetzt der Mangel an Fachkräften, an Bauressourcen.



trend: Bei der Post steht die Nachfolge für General Georg Pölzl an. Eher aus dem Haus oder von außen?

Hlawati: Wir werden eine minutiöse Ausschreibung machen, da lasse ich mir sicher nichts nachsagen. Wir sind superkorrekt und haben genaue Vorgaben für alle Unternehmen, wie so etwas zu handhaben ist. Eine Vorgabe lautet, dass – im Falle von Neubestellungen – eine Frau im Vorstand zu sein hat. Im Übrigen sind unsere Aufsichtsräte bereits zu 56 Prozent mit Frauen besetzt.



trend: Bei Gründung wurde viel über einen Fonds für neue Beteiligungen innerhalb der ÖBAG geredet. Ist das noch aktuell?

Hlawati: Wir könnten laut Gesetz aktuell mit rund 1,2 Milliarden Euro in das sogenannte Neugeschäft investieren: konkret in Minderheitsbeteiligungen an standortrelevanten Unternehmen. Ich habe das ursprüngliche Profil deutlich verengt. Start-ups oder kleine, noch mit viel Risiko behaftete Unternehmen machen wir grundsätzlich nicht. Und auch keine Sanierungsfälle. Wir schauen nur Firmen an, die ein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Wichtig ist, dass die Unternehmen uns ansprechen, wir suchen nicht aktiv. Nicht alle wollen gerne den Staat drinnen haben. Hingegen gibt es bei außereuropäischen Private-Equity-Fonds durchaus Interesse, mit uns was gemeinsam zu machen



trend: Nach den Erfahrungen von knapp eineinhalb Jahren: Würden Sie den ÖBAG-Job wieder anstreben oder lieber wieder als Anwältin arbeiten?

Hlawati: Ich würde diese Herausforderung wieder annehmen, absolut keine Frage. Meine Erwartungen wurden sogar übertroffen.



trend: Werden Sie Ihren Dreijahresvertrag bis Februar 2025 voll erfüllen?

Hlawati: Ich habe einen üblichen Drei-plus-zwei-Vertrag – und noch sehr viel vor.



ZUR PERSON

Edith Hlawati, geb. 1957, studierte in Wien Rechtswissenschaften. Als Partnerin der Anwaltskanzlei Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati betreute sie über Jahrzehnte große Unternehmen mit staatlicher Beteiligung. Mit 1. Februar 2022 wurde sie zur Chefin der Staatsholding ÖBAG bestellt. Hlawati ist Mitglied der Aufsichtsräte der OMV AG, der Verbund AG und der Österreichischen Post AG.

Das Interview ist der trend. PREMIUM Ausgabe vom 23.6.2023 entnommen.