Deutscher Komponist Wolfgang Rihm 72-jährig gestorben

Rihm wurde am 13. März 1952 in Karlsruhe geboren. Schon mit elf Jahren machte er, das Wunderkind, die ersten Kompositionsversuche. Später studierte er, noch als Schüler, Komposition an der Hochschule für Musik (HfM) und ging dann nach Köln, um bei Karlheinz Stockhausen zu lernen. 1985 wurde er Professor für Komposition an der Karlsruher Musikhochschule HfM. Seinen Durchbruch als Komponist hatte er da bereits 1974 auf den Donaueschinger Musiktagen mit der Uraufführung des Orchesterstückes "Morphonie" gefeiert. In weiterer Folge zählte er zu den meistgespielten zeitgenössischen Komponisten Europas.

Zu den wichtigsten Werken Wolfgang Rihms zählen die Opern "Die Eroberung von Mexico", "Die Hamletmaschine", "Jakob Lenz", "Proserpina" und "Das Gehege" sowie Werke aus seinem Orchesterrepertoire.

Bei der Verleihung der Festspielnadel vor zwei Jahren strich Hinterhäuser die jahrzehntelange Verbundenheit Rihms mit den Festspielen hervor. Erstmals erklang eines seiner Werke dort 1982 - mit der Uraufführung von "Fremde Szene". Es folgten weitere Uraufführungen der Werke "Mein Tod. Requiem in memoriam Jane S." im Jahr 1990, "Lavant-Gesänge" 2003, das Konzert für Violoncello und Orchester als Auftragswerk der Salzburger Festspiele 2006, "Dionysos" 2010 sowie das "Zweite Klavierkonzert", ebenfalls ein Auftragswerk der Salzburger Festspiele, des Gustav Mahler Jugendorchesters und des National Symphony Orchestra Washington 2014. Seine Arbeiten waren auch fester Bestandteil der Ouverture spirituelle bei den Festspielen.

"Er war ein großer Vor- und Nachdenker über Musik - ein Komponist, den ich immer bewundert habe. Die Salzburger Festspiele und ich persönlich haben Wolfgang Rihm unendlich viel zu verdanken, jede Begegnung hat mich bereichert und erfüllt", verneigte sich Hinterhäuser im Namen der Festspiele am Samstag in einer Aussendung vor dem Komponisten: "Mit höchstem Respekt und Dankbarkeit blicken wir auf die vielen Sternstunden, die wir dem vergleichslosen Werk Wolfgang Rihms in Salzburg verdanken."

Rihm war auch kulturpolitisch engagiert. Er war Präsidiumsmitglied des Deutschen Komponistenverbands, des Deutschen Musikrats, Kuratoriumsmitglied der Heinrich-Strobel-Stiftung und Mitglied des GEMA-Aufsichtsrates. Bis zuletzt war er als Künstlerischer Leiter der Akademie in die Planungen des Lucerne Festivals eingebunden. "Wir verlieren eine wahre Institution der Musikwelt. Seine Werke werden bleiben", würdigte die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) den Verstorbenen.