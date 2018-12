Versicherungs-Abc: Die wichtigsten Versicherungen im Überblick

© Helloquence on Unsplash

Versicherungen versprechen Schutz in allen Lebenslagen. Aber welche davon sind wirklich notwendig? Wir erklären, wogegen Sie sich gesetzlich absichern müssen, wann der Versicherungsschutz empfehlenswert ist – und welche Versicherungen nur in bestimmten Lebenslagen nützlich sind.

Die passende Versicherung finden

Ein paar Tipps vorab: Schließen Sie eine Versicherung nur ab, wenn Sie sich damit vor wirtschaftlich stark belastenden oder existenzbedrohenden Schäden schützen. Wenn sich aufgrund von Heirat oder Nachwuchs Ihre Lebenssituation ändert, sollten Sie den aktuellen Versicherungsstand überprüfen. Dabei können Versicherungs- und Finanzberater von Beratungsunternehmen wie Dr. Klein, Swiss Life Select und Telis Finanz behilflich sein. Die Berater von Swiss Life Select beispielsweise arbeiten nach dem Best-Select-Prinzip und greifen auf ein breites Produktportfolio renommierter Anbieter zurück, um individuelle Vorsorgelösungen zu finden.

Berufsunfähigkeitsversicherung

Durchschnittlich jeder vierte Arbeitnehmer wird im Laufe seines Berufslebens arbeitsunfähig. Körperliche Beschwerden können genauso Ursache sein wie psychische Leiden. In solchen Fällen ersetzt die Berufsunfähigkeitsversicherung zusammen mit der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente Ihr Einkommen. Je früher Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, desto günstiger sind die Beiträge.

Kfz-Versicherung

Besitzen Sie ein Auto, müssen Sie eine Kfz-Versicherung abschließen. Fügen Sie als Fahrzeughalter anderen Verkehrsteilnehmern im Straßenverkehr Schäden zu, kommt die Kfz-Versicherung dafür auf. Schäden am eigenen Auto können Sie mit einer Kaskoversicherung abdecken. Eine Vollkaskoversicherung lohnt sich vor allem für neuere Fahrzeuge, für ältere Fahrzeuge reicht eine Teilkaskoversicherung.

Krankenversicherung

Für die allermeisten Österreicher ist die Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gesetzlich vorgeschrieben. Die größten Versicherer sind UNIQUA, die Wiener Städtische, Merkur und Generali. Über private Zusatzversicherungen kann man jedoch bessere ärztliche und versorgungstechnische Leistungen als über die gesetzliche Krankenversicherung erhalten.

Private Haftpflichtversicherung

Eine private Haftpflichtversicherung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, wird von Experten aber dringend empfohlen. Der Grund: Sind Sie für Personen- oder Sachschäden verantwortlich, haften Sie ohne Versicherung im schlimmsten Fall mit Ihrem gesamten Vermögen. Die Beiträge für eine private Haftpflichtversicherung sind vergleichsweise günstig und lassen sich an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Kinder und Partner können über die private Haftpflicht mitversichert werden.

Rentenversicherung

Bei Angestellten wird der Beitrag zur Rentenversicherung automatisch vom Lohn abgezogen. Die gesetzliche Rentenversicherung ist der größte Baustein der Altersvorsorge. Selbstständige können freiwillig Beiträge zahlen.

Weitere sinnvolle Versicherungen

Daneben gibt es weitere Versicherungen, die in bestimmten Fällen sinnvoll sind.

Bei einem Wasserschaden oder Wohnungsbrand ersetzt eine Hausratversicherung Möbel, Kleidung und Wertsachen. Bei teuren Einrichtungsgegenständen und fehlenden Ersparnissen ist eine Hausratversicherung besonders empfehlenswert.

Besitzen Sie eine Immobilie, ist eine Wohngebäudeversicherung eine lohnenswerte Investition. Sie sichert das Haus gegen Schäden durch Sturm, Hagel, Feuer und Blitzschlag ab und wird häufig mit einer Elementarschadenversicherung kombiniert.

Weil ein Hund nicht in der privaten Haftpflichtversicherung mitversichert ist, schreibt Österreich seit dem 1. Juni 2006 die Hundehaftpflichtversicherung für Hundebesitzer vor. So lassen sich Schäden ersetzen, die das eigene Tier verursacht hat.

Eine Risikolebensversicherung ist nützlich, wenn Sie eine Familie haben. Im Fall Ihres Todes sind die Hinterbliebenen gegen Armut abgesichert, weil die Versicherung beispielsweise auch laufende Kredite abdecken kann.