Team von Mensch und Maschine

Formulare ausfüllen, Dokumente versenden, Kalkulationen erstellen – im Prinzip braucht es für keinen dieser Vorgänge das menschliche Zutun. Wenn es sich um digitalisierte Abläufe handelt, kann das auch ein Computerprogramm, wenn man ihm sagt, was es zu tun hat: Jeder Verbraucher, der heute digitale Services nutzt, hat mit RPA (Robotic Process Automation) zu tun, er weiß es nur nicht.

Der Markt für diese „Softwareroboter“ wächst extrem stark. Wurden im vergangenen Jahr 1,9 Milliarden Euro mit solchen Programmen umgesetzt, rechnen die Berater von Gartner Research auch für die kommenden Jahren mit Wachstumsraten von 16 Prozent und mehr. An die 60 Anbieter sind in diesem wettbewerbsintensiven Markt tätig – vom Spezialisten und Marktführer UiPath bis hin zu klassischen IT-Konzernen wie Microsoft, SAP, IBM oder Salesforce, die RPA immer mehr in ihre Produkte integrieren.

Fehlendes Personal.

Mit ein Grund, warum die Bots immer häufiger zum Einsatz kommen, ist schon heute der Personalmangel in vielen Sektoren. Für ermüdende, immer gleiche Routinejobs ist die „Maschine“ klar die bessere Wahl. „Wir spüren die Veränderung, die gerade erst beginnt“, sagt Robert Aksan, Gründer und Geschäftsführer der Firma Botforce: „Durch die Teuerung brauchen viele Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung. Die kriegt man nur, wenn man einen Job wechselt. Jetzt erwarten wir eine Welle an Jobwechseln. Viele werden nachbesetzt werden können, vielerorts werden für Standardprozesse aber Bots eingesetzt werden. Das wird gar nicht anders gehen, wenn wir diesen Braindrain in gewissem Grad kompensieren wollen“ (siehe auch Interview unten).

Der Gemeindebot in Leopoldsdorf Einwohner bekamen Rabatte, wenn sie bei lokalen Unternehmen einkaufen und konsumieren. Die Belege wurden über ein Webportal hochgeladen, der Bot las Datum und Betrag aus, überprüfte, ob der Beleg nicht schon einmal eingereicht worden war, glich Namen mit dem Melderegister ab und veranlasste eine Überweisung auf das Konto. Menschliche Manipulationen

waren nur notwendig, wenn es Auffälligkeiten gab.

Menschliche Aufseher.

Die Teamarbeit von Mensch und Maschine ist bei RPA unterschiedlich intensiv: Je nach Projekt wird definiert, ab welchen Projektschritten oder Problemen der Mensch involviert wird. Mittelfristig wird das Gestalten von RPA übrigens noch einfacher werden: Benutzer können Prozessschritte dann auch ohne Programmierkenntnisse zusammenstellen. Low Code heißt diese neue Entwicklung in der Fachsprache.

Im laufenden Betrieb fällt dem Job des „Bot Administrators“ jedenfalls eine wichtige Rolle zu. Bots müssen gepflegt, gewartet und überwacht werden. „IT-Abteilungen sind meist nicht an solchen Projekten interessiert, weil sie sich um die Infrastruktur kümmern müssen. Die Fachabteilungen arbeiten anders“, hat Aksan beobachtet. „Die meisten Bot-Initiativen konzentrieren sich darauf, den richtigen Anbieter und das richtige Governance-Modell zu finden. Gern wird auf den wichtigsten Aspekt vergessen: Überwachung, Betrieb und Wartung nach dem Roll-out. Wir bieten das mit unserem Operations Center an.“

Wer die Bot-Armada gut nützen will, muss planvoll vorgehen und die Übersicht behalten. Diese strategische Leistung kann kein Bot übernehmen.

„Sonntags macht der Bot die Arbeit, montags ist die Liste da“

Botforce-Gründer Robert Aksan erklärt, warum Prozesse korrekt sein müssen, bevor der Bot sie übernimmt, und wann die Kollegen neugierig werden.

TREND: Was sind RPA-Anwendungsfälle, die zuletzt stark nachgefragt wurden?

Robert Aksan: Wir haben sehr starke Nachfrage, automatisierte Qualitätskontrollen von eingestellten Daten zu machen. Für die Gemeinde Leopoldsdorf haben wir sehr kurzfristig ein spannendes Projekt umgesetzt. Die Kommune unterstützte lokale Unternehmer mit einer Gutscheinaktion, hatte die daraus resultierte Verwaltungslogistik aber etwas unterschätzt. Sonntags macht der Bot die Arbeit, und die Mitarbeiter in der Verwaltung haben montags die Liste nur mehr mit den Fällen, die Nachbearbeitung brauchten. Das ist ein ungewöhnlicher Auftrag, vermutlich auch für Botforce nicht der typische Kunde?

Das stimmt schon. Kunden aus der öffentlichen Verwaltung haben wir noch nicht so viele. Aber es zeigt sehr schön, wie vielfältig RPA eingesetzt werden kann. Wir betreuen auch eine ­Kryptobörse, wo wir aus den Transaktionsdaten automatisiert die Provisionen für Kunden in aller Welt errechnen. Hier werden Daten ausgelesen und die RPA mit einem Algorithmus kombiniert, der die Kunden auch gleich benachrichtigt. Ein starkes Argument für RPA sind Personalprobleme. Treibt die aktuelle Not vieler Firmen die Nachfrage im RPA-Bereich?

Noch nicht unmittelbar. Aber es gibt auch noch andere Nöte, die Unternehmen über Bots nachdenken lassen. Vor Kurzem haben wir einen Kunden aus der mittelgroßen Industrie gewonnen, bei dem aufgrund globaler Lieferschwierigkeiten allein fünf Mitarbeiter damit beschäftigt waren, auf unterschiedlichen Websites nach verfügbaren Bauteilen zu suchen. So ein „Item Look-up“ ist natürlich prädestiniert für einen Bot, der rund um die Uhr mit der Artikelnummer suchen kann und erst dann den Abteilungsleiter informiert, wenn es was zu bestellen gibt. In einer zweiter Phase könnte der Bot die Bestellung natürlich auch gleich durchführen. © Eva Aksan Zur Umsetzung: Wie lange dauert die Programmierung in der Regel? Wie viel Testing und Feintuning ist nötig?

Meist kommt das Unternehmen mit dem Problem auf uns zu. Wir versuchen zuerst, den Prozess zu verstehen, bevor wir ihn abbilden können. Wenn er nicht korrekt ist, muss man ihn umstellen. Wenn wir da ein Gesamtbild haben, passiert es oft, dass wir einen zweiten Prozess gleich mitmachen. Der Kunde hat dann selbst einen guten Überblick über alle Automatisierungsprozesse und -möglichkeiten. Wenn es ein kleiner Prozess ist, braucht das zwei Tage inklusive Testen. Wenn es komplexer ist, kann es auch zwei Wochen dauern. Wenn ein Kunde SAP oder andere Systeme hat, die eigene RPA haben, macht Botforce das auch?

Bislang haben wir kein System gefunden, das wir nicht verbinden konnten, vom Outlook über CRM- und ERP-Systeme. Es gibt gute Integrationen mit Office, Salesforce, Microsoft und Co. Selbst mit Legacy­Systemen, die von 30 Jahren programmiert wurden, bietet UiPath (Anm. bevorzugtes System von Botforce) Möglichkeiten, um sie anzusprechen. Vergessen Sie nicht, ein Bot braucht ja auch Berechtigungen wie jeder andere Mitarbeiter im System. Das ist die Voraussetzung. Das ist oft ansteckend für andere Abteilungen, die dann entdecken, was die Kollegen mit der RPA erreichen. Was ist die komplexeste RPA, die Botforce bislang gemacht hat?

Schwieriger ist die Kombination von RPA und Algorithmen. Da werden nicht nur Daten ausgelesen aus einem System, sondern auch Berechnungen angestellt. Das muss passen. Wenn da ein Fehler auftritt, ist alles falsch. Herausfordernd war aber auch das Leopoldsdorf-Projekt. Da war die Software vom Meldewesen nicht optimal gestrickt, wenn ich das diplomatisch sagen darf. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Digital Worker und Digital Assistant?

Wir verwenden diese Begriffe nicht. Wir unterscheiden zwischen Attended und Unattended Bots. Erstere brauchen Input vom Benutzer, zweitere führen die Arbeit selbstständig aus. Beim Bauteileprojekt würden die dann auch gleich bestellen.

Zur Person: ROBERT AKSAN, 48, machte sich vor zwei Jahren mit der Botforce GmbH selbstständig. Davor war der Wirtschaftsinformatiker Senior Manager für Digital Finance bei PwC. Neben dem Kerngeschäft RPA bietet das Unternehmen auch IT-Projektmanagement und Programmierung für Business-Apps an.