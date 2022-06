Gewinnspiel: Elektrisierendes Wochenende im DAS KATSCHBERG mit dem Hyundai IONIQ 5

Klimafreundlich Vollgas geben & so richtig abschalten - zur Feier des 30-jährigen Jubiläums verlost Hyundai ein Wochenende für zwei Personen im exklusiven 4-Sterne-Superior-Hotel am „Klimaberg“ in Kärnten. Zusätzlich gibt es den futuristischen IONIQ 5 für fünf Tage zum Testen. Jetzt mitmachen und mit ein wenig Glück den Hauptpreis oder weitere erstklassige Preise gewinnen! #letfuturetalk

In Kooperation mit Hyundai

Erleben Sie schon jetzt ein Stück Zukunft in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit dem neuen Hyundai IONIQ 5. Bei einem Wochenende für zwei Personen im 4-Sterne Superior Aktivhotel DAS KATSCHBERG können Sie das World Car of the Year ausführlich testen. Ihr persönlicher IONIQ 5 steht Ihnen sogar fünf Tage lang zur Verfügung, also zur klimafreundlichen An- und Abreise aus ganz Österreich.

Der globale Innovation Leader Hyundai setzt in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit neue Maßstäbe: 2035 wird die gesamte Modellpalette in Europa elektrisch sein und 2045 wird der koreanische Autohersteller dann sogar völlig CO2-neutral arbeiten.

© Hyundai Österreich

Das familiengeführte Hotel DAS KATSCHBERG mit gediegenem Design und seiner einzigartigen Lage inmitten der Bergwelt lädt mit Wasserwelt, Saunalandschaft und vielem mehr zum Aktivurlaub genauso wie zum Entspannen und Durchatmen ein. Der Katschberg selbst hat sich nicht nur dem sanften und nachhaltigen Tourismus, sondern auch der Umwelt verschrieben und wurde als erste Region zum “Klimaberg” ernannt, das Ziel lautet CO2-Neutralität bis 2030.

© The Creating Click © The Creating Click

Sichern Sie sich die Chance auf ein rundum nachhaltiges Urlaubserlebnis in höchster Qualität!

Der Hauptpreis ist ein Aufenthalt von 23.-25. September 2022 für zwei Personen im DAS KATSCHBERG in Kärnten inklusive Vollpension und einem IONIQ 5 von 22.6 und bis 26.9.2022.

Doch damit nicht genug: Als zweiten Preis verlosen wir gemeinsam mit Hyundai den IONIQ 5 für 2 Wochen zum Testen. Umweltfreundlicher Fahrspaß der Extraklasse garantiert!

Außerdem werden unter allen Teilnehmer:innen Hyundai Goodie Bags verlost.

Jetzt folgende Fragen beantworten, Kontaktformular ausfüllen und mit ein bisschen Glück zu den glücklichen Gewinner:innen zählen!