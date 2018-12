Wie kann man nachhaltig im Haushalt sparen?

Jeder Mensch verbraucht Energie. In Österreich sinkt der Energieverbrauch pro Kopf seit 2010 jährlich von 4,08 Rohöleinheiten auf 3,76 im Jahr 2014. Und dennoch liegt dieser Wert immer noch über jenem (3,56) des Jahres 2000. Insbesondere mit Blick auf die dadurch entstehenden Kosten sowie den Klimawandel und dessen Folgen lohnt es sich, den Energieverbrauch weiter zu senken. Doch wie lässt sich nachhaltig im Haushalt sparen, um dem eigenen Geldbeutel und der Natur gleichermaßen Gutes zu tun?

Wasser sparen

Wasser ist lebenswichtig. Pro Tag verbraucht jeder Österreicher zirka 130 Liter H2O, wobei jedoch lediglich 3 Liter auf die Ernährung inklusive Trinken entfallen. Der Großteil wird für Toilette, Dusche, Abwasch und ähnliche Notwendigkeiten benötigt – alles Faktoren, bei denen sich ordentlich sparen lässt. Ein logischer Schritt ist der Verzicht auf Baden in der Wanne und auch das Duschen nur noch alle 2 Tage ist eine Option, um zu Hause Wasser sparen zu können. Doch wer will schon dauerhaft verzichten? Spezielle Duschköpfe, die beim Wassersparen helfen, minimieren den Verbrauch von Warmwasser. Kaltes Wasser zu erhitzen, ist nämlich kostspieliger als das Wasser an sich. Durchflussbegrenzer für den Wasserhahn und der berühmte Ziegelstein im Spülkasten sind weitere Möglichkeiten, Wasser zu sparen.

Energieverbrauch überprüfen

Neben (Warm-)Wasser, das im Rahmen der Betriebskosten abgerechnet wird, erhöht der Verbrauch vom Strom und Gas die Ausgaben im Haushalt. Doch um bei diesen beiden Punkten sparen zu können, bedarf es zunächst einmal der Kenntnis, wie hoch die Kosten dafür sind. Mit der Hilfe des Energieverbrauchsrechners vom Compera können Österreicher in Erfahrung bringen, ob ihre Gas- und Stromausgaben über dem Durchschnitt des Landes liegen. Doch selbst wenn nicht: Einsparpotenzial gibt es immer. Der Verzicht auf die Nutzung sämtlicher Stand-by-Funktionen elektronischer Geräte sowie der Kauf klimafreundlicher Kühlschränke, Fernseher oder auch Gefriertruhen sind lediglich 2 Stellschrauben, an denen jeder Haushalt aktiv drehen kann.

Solaranlagen als Energiequelle nutzen

Wer sich über seinen Energieverbrauch im Klaren ist, kann anfangen zu handeln. Da Energie immer teurer wird, rücken immer mehr Alternativen in den Fokus, die zum einen dem Geldbeutel zu Gute kommen und zum anderen die Umwelt schonen. Eine günstige, umweltfreundliche und nachhaltige Energiequelle ist die Sonne. Sie zu nutzen, bringt viele Vorteile – beispielsweise in Form einer Solaranlage. Investitionen dieser Art sind zu Beginn aber mit höheren Ausgaben verbunden. Deshalb ist es wichtig, sich die Vorteile und Kosten von Solaranlagen zu verdeutlichen und dann die Machbarkeit für den eigenen Haushalt zu diskutieren. Mit der Sonne heizen, Wasser erwärmen und Strom erzeugen? Alles ist möglich!