Jetzt aber zur wichtigsten Frage: Wo bekommt man die besten Austern? In Galway ist's einfach. Direkt bei der Austernbank der Kellys – Kelly Oyster Farm – oder in einem der umliegenden Seafood-Restaurants - da kommen alle frisch aus der Bay. Aber zu Hause oder im Urlaub? Fangen wir in Wien an. Da hol ich mir die frische Ware beim "Umar-Fisch" am Naschmarkt oder ich geh zu Denis König ins "Le Salzgries", der kriegt seine Austern dreimal pro Woche aus Paris. In Berlin gibt's einen - fast konkurrenzlosen - Spezialisten: die "Volk Austernbar", wo die französische Chefin Margaux aufkocht. Deren Sohn mit einem amerikanischen Rockmusiker hört übrigens auf den Namen Falco, nach unserem Amadeus-Star.

Weiter nach Frankreich, dem Zentrum der Austern-Kultur. Für einen gepflegten Austernabend an der Seine geht's in die "Huîtrerie Régis", zu Mittag oder zwischendurch, sozusagen als Aperitif, in eine der Dependancen von "Le Bar à Huîtres", die beste neben der Oper. Und weiter im Süden, an der Côte d'Azur, pilgere ich bei jeder Fernsehmesse seit 20 Jahren zu "Astoux et Brun" in Cannes. Es hat einen Grund, warum es hier immer rappelvoll ist und daneben halbleer. Die Austern kommen direkt aus der Normandie oder der Bretagne, die Seeigel aus der Bucht von Cannes. Die freundlichen Austernöffner an der Ecke lassen mir jeweils die jahreszeitlich besten servieren - und, ich schwöre es, bei mehr als 1.000 Austern war noch nie eine schlechte dabei. Hoffentlich hab ich es mit dieser Feststellung nicht verschrien, wie man in Wien sagt.

Auch weiter westlich an der spanischen Mittelmeerküste kann man eine Spezialität verkosten: Die Austern von der Ebro-Mündung zwischen Barcelona und Valencia sind besonders gut und nussig dank der Mischung aus Süß-und Meereswasser, wo sie gezüchtet werden. In "Joël's Oyster Bar" am Boqueria-Markt in Barcelona findet man sie immer. Auch wenn der Stand ein bisschen schmuddelig daherkommt, die Austern sind gut und frisch und relativ billig - Marktpreise eben. Vornehmer und fürs Abendessen geeigneter ist die "Oyster & Sea Bar" von Ostras Thierry gleich neben der Sagrada Família, die bietet ein ganzes Potpourri von Austern an und dazu noch herrliche Langusten, vor Ort frisch gefangen.

Einen Blick über den Atlantik müssen wir noch machen. Wer noch nie in der "Oyster Bar" am Bahnhof Grand Central Austern verkostet hat, der hat New York nicht zur Gänze entdeckt. Ein riesiger Gewölbekeller im Souterrain, mit sechs U-förmigen Theken und einemAnbot von 16 verschiedenen amerikanischen Austern von der West-und der Ostküste, von klein bis riesig, von leicht salzig bis süßlichnussig -ein Eldorado für Austeliebhaber.

Wenn wir schon beim Schwärmen sind, eine Flugstunde nördlich in Boston hab ich die schönste Austernbar der Welt entdeckt. Das "Union Oyster House" ist angeblich auch die älteste der Welt. Hinter einer halbkreisförmigen steinernen Theke werkt ab 18 Uhr ein"Oyster Opener" wie aus dem Bilderbuch für Gourmets: gestreiftes weißes Hemd mit dem Union-Emblem der Bar, lange Lederschürze, zwei krasse Metallhandschuhe, um das Öffnen der scharfzackigen Boston Bay Oysters verletzungsfrei zu überstehen. Und die Austern fleischig, fast bissfest, die Boston Bay im Mund.