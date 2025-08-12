Wer hätte das gedacht? Unser Autor ist nicht nur bekennender Gourmet, sondern auch ein wenig Kitsch nicht abgeneigt. Aber nur, wenn in den jeweiligen Lokalen – in diesem Fall an der Côte d'Azur – auch exzellent zubereitetes Essen kredenzt wird.
von
Eine Terrasse über dem Meer, rechts der Felsen, den die Brandung umtost. Und vorne die Sonne, die langsam im Meer versinkt. Ganz schön kitschig, nicht wahr? Aber wir sind nicht in der Karibik, auf den Malediven oder wo man sonst ein derartiges Klischee vermutet. Nein, wir sind an der italienisch-französischen Grenze zwischen Ventimiglia und Menton, wo die Riviera in die Côte d’Azur übergeht.
Die Terrasse gehört zum „Balzi Rossi“ (der Name ist den roten Felsen gewidmet), einem meiner Lieblingslokale, wenn es um frischen Fisch und ein bissel Romantik geht. Von beidem gibt’s hier genug, wenn man es sich auf der Terrasse bequem gemacht hat. Sonnenuntergang und die roten Shrimps aus dem nahen San Remo auf Tomaten-Linguine, dann der frische Meeresduft in der Nase und der glasige Nadelfisch, eigentlich ein kleiner Hecht mit nadelartigen Zähnen, auf dem Teller, von den Fischern von Ventimiglia am Morgen geliefert und jetzt mit einer leicht scharfen Pil-Pil-Sauce und Tulbaghia-Blüten, einer Knoblauchart, serviert.
Ja, mit den Blüten hat es Chef Enrico, der die Küche des „Balzi Rossi“ nach einem kleinen Tief zwischendurch wieder in Schwung bringt. Angeblich, aber wir wollen ihm glauben, geht er die Tulbaghia, Zucchini, wilde Begonien und einige andere Blüten, die auf und in den Gerichten landen, selbst in der Früh pflücken, bevor er ins Restaurant eilt. Wo die Minibegonien – bei uns eher als Balkonschmuck bekannt – landen? Auf dem abschließenden Erdbeersalat mit Feigenblattcreme und Minze schmecken sie leicht süßlich-bitter. Aber trotzdem würde ich unsere herkömmlichen Balkonbegonien zu Hause nicht auf den Speiseplan stellen, die hier sind eine besondere Züchtung.
Das Beste am Schluss: Die fünf bis sieben Gänge kosten 120 Euro – für diesen Teil der Welt ein akzeptabler Preis, und ich bin spätestens am nächsten Hochzeitstag wieder bei den roten Felsen und Chef Enrico.
Auf der Suche nach bestem Fisch und Seafood ziehen wir weiter in Richtung Westen, die Côte d’Azur entlang. Eine Mittagspause am Hafen von Nizza bietet sich an, und zwar im „Café de Turin“. Das ist kein Kaffeehaus, wie der Name vermuten lässt, sondern der beste Platz, um französische Austern zu verkosten. Die kommen nämlich von der Atlantikinsel Oléron aus dem eigenen Anbau der Familie Roumégous, der auch dieses Restaurant an der Côte d’Azur gehört – am besten zu verkosten als „Panaché tradition“ mit acht Austern und dazu vier Garnelen, acht verschiedenen Muscheln und einer Handvoll Meeresschnecken um wohlfeile 39 Euro. Dafür bekomme ich zu Hause höchstens sechs Austern und nix dazu.
Von Antibes nach Saint Tropez
Nächste Station ist das wunderschöne mittelalterliche Antibes mit dem „Les Pecheurs“, einem Fisch-Restaurant der Sonderklasse, das auch schon Madonna und George Clooney besucht haben. Im Sommer auf der Terrasse direkt am Meer oder bei Schlechtwetter im dezent klassischen, verglasten Speiseraum mit Blick aufs Wasser kann man ein großartiges Menü genießen. Ich hab diesmal das große „Menu Pêcheur“ bestellt und war begeistert: acht Mini-Vorspeisen, dann sechs richtige Gänge von der Auster mit Kohlrabi und Spinat, Gamberoni mit Zitrusaroma, Zahnbrasse mit Artischocke, Rotbarbe in einer leichten Basilikum-Knoblauch-Suppe bis zur finalen Vanilla Creme auf hauchdünnen Waffeln. Und trotz der Sonderzahl an Gängen hab ich mich kein bisschen voll gefühlt. Ja, guter Fisch ist eben gut bekömmlich …
Weiter geht’s nach Cannes zu „Astoux et Brun“, dort, wo sie alle herumsitzen beim Filmfestival, bei den Werbe-Lions und bei der Fernseh-MIP. Denn nirgendwo in Cannes bekommt man besseres Seafood zu vernünftigen Preisen. Allerdings gibt es keine Reservierungen, der glatzköpfige David, der Chefeinweiser, hat auch schon Hollywood-Größen warten lassen, bis ein Tisch frei war. Die ganz Großen haben allerdings „Ansteller“, die auf den Tisch warten, bis er frei ist, und dann die Stars reinwinken. Wer hat, der hat.
Was das Besondere an diesem Restaurant gegenüber dem alten Hafen ist? Hier kann man sich auf die professionellen Ecaillers, die beschürzten Austernöffner, verlassen. Sie erkennen jede anrüchige, nicht ganz saubere Auster am Geruch und am Körper. Ich bin der beste Beweis für ihre hohe Kunst: Jahr für Jahr konsumiere ich bei „Astoux“ einige Dutzend Austern – und noch nie hab ich eine schlechte bekommen. Sie haben recht, nur nichts verschreien …
Ein paar Kilometer weiter westlich im angrenzenden Théoule-sur-Mer muss man rechtzeitig reservieren, um einen der begehrten Tische am Strand zu ergattern. Bei „Chez Philippe“ führt die Chefin ein strenges Regiment. Wer wie ich einen ganzen Loup de Mer oder Sant Pierre für „tout la famille“ will, muss ihn am besten zwei Tage vorher bestellen, dann besorgt ihn Chef Sebastian bei den Fischern der Umgebung und bereitet ihn mit oder ohne Salzkruste zu. Apropos Familie: Am angrenzenden Strand können die Kinderlein bis knapp vor dem Essen schwimmen oder sich im Sand austoben, während unsereins die erste Flasche Rosé oder Blanc de Blanc (der vom Chauteau Rasque ist mir am liebsten) leert.
Unsere nächste Station ist nicht St. Tropez (entweder zu teuer oder in der Qualität bescheiden), sondern das „Chez Camille“ in Ramatuelle. Knapp vor dem Ortseingang von St. Tropez abzweigen in Richtung der Strände und dann noch fünf Kilometer weiter zur „Bonne Terrasse“, einer malerischen kleinen Meeresbucht. Dort kann man unten baden und oben genüsslich die Bouillabaisse schlürfen. Die Suppe köchelt mit allerlei Fischresten (ja, die Bouillabaisse ist im Prinzip eine Restlsuppe!) in einem riesigen Steintopf am Eingang, dazu gibt es frischen Frisch, Kartoffeln, kleine Toastbrötchen und eine Rouille-Sauce. So stellt man sich eben die Côte d’Azur vor, und so ist sie noch an diesem kleinen Zipfel, nur ein paar Kilometer vom trubeligen ehemaligen Fischerdorf St. Tropez und den unseligen Champagnerduschen der Reichen und manchmal auch Schönen entfernt.
Marseille - Geburtsort der Fischsuppe
Nur am Geburtsort der legendären Fischsuppe in Marseille, am westlichen Ende der Côte d’Azur, kann man es qualitativ mit der vom „Chez Camille“ aufnehmen. Welches der zahlreichen Lokale nun tatsächlich die beste Bouillabaisse kredenzt, darüber streiten selbst die Einheimischen. Diese werden jedenfalls immer genannt: das „Le Petit Nice“ mit einem abschreckenden Preis von 395 Euro pro Person (da ist allerdings auch ein Stückerl Hummer inbegriffen), das von Touristen überflutete „Chez Michel“ und das traditionelle „Le Rhul“ an der Corniche.
Mein Liebling liegt allerdings ein paar Hundert Meter weiter am kleinen Hafen Vallons des Auffes. Das „Chez Fonfon“ ist halt ein bissel versteckt, aber es ist den Aufwand wert. Rauf in den ersten Stock und am Fenster niedergelassen, kommt schon der Maitre, um die Bestellung entgegenzunehmen. Seit 70 Jahren wird hier eine Bouillabaisse hergestellt, die als prototypisch gelten darf. Mindestens vier Arten von Fisch kommen in die Suppe, nur aus dem Mittelmeer bitte, dazu Sellerie, Fenchel, Cayenne-Pfeffer, Kräuter aus der Provence und ein bisserl Safran, der den molligen Geschmack ausmacht. Im „Chez Fonfon“ kostet das Ganze 59 Euro, kein Pappenstiel, aber jeden Euro wert.
Und ja, abgenommen hab ich auch ein paar Kilo bei meinem Fischtrip an der Côte d’Azur. Fisch, Muscheln, Austern, dazu Salat oder Gemüse, da brauch ich keine der modernen Abnehmspritzen, um mir eine einigermaßen ordentliche Sommerfigur zuzulegen …
Die Restaurants & noch ein paar Tipps mehr
Ventimiglia
Balzi Rossi ristorantebalzirossi.it
Monaco
Les Perles de Monte Carlo perlesdemontecarlo.com
Am Hafen Fontvielle, dort essen die Einheimischen.
Nizza
Café de Turin cafedeturin.fr
Le Bistrot du Port le-bistrot-du-port-nice.eatbu.com
Entspannte Fischküche am Hafen Lympia.
Peixes Opéra peixes.fr
Neo-Bistro nur mit Seafood.
Antibes
Les Pecheurs capdantibes-beachhotel.com/restaurant-les-pecheurs
Cannes
Astoux & Brun astouxetbrun.fr
Vilebrequin La Plage Ondine vilebrequinlaplage.com
Bestes Beach-Restaurant ideal für Lunch.
Restaurant La Tonnelle tonnelle-abbayedelerins.fr
Mit der Fähre rüber auf die Insel Saint-Honorat.
Théoule-sur-Mer
Chez Philippe restaurantchezphilippe.com
Ramatuelle/St. Tropez
Chez Camille chezcamille.fr
Le Girelier legirelier.fr
Direkt am Hafen und trotzdem normale Preise.
Marseille
Le Petit Nice passedat.fr
Restaurant Chez Michel restaurant-michel-13.fr
Restaurant Le Rhul hotel-restaurant-le-rhul.com
Chez Fonfon chez-fonfon.com
Die Kolumne ist im trend.PREMIUM vom 18. Juli 2025 erschienen.