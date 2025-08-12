Eine Terrasse über dem Meer, rechts der Felsen, den die Brandung umtost. Und vorne die Sonne, die langsam im Meer versinkt. Ganz schön kitschig, nicht wahr? Aber wir sind nicht in der Karibik, auf den Malediven oder wo man sonst ein derartiges Klischee vermutet. Nein, wir sind an der italienisch-französischen Grenze zwischen Ventimiglia und Menton, wo die Riviera in die Côte d’Azur übergeht.

Die Terrasse gehört zum „Balzi Rossi“ (der Name ist den roten Felsen gewidmet), einem meiner Lieblingslokale, wenn es um frischen Fisch und ein bissel Romantik geht. Von beidem gibt’s hier genug, wenn man es sich auf der Terrasse bequem gemacht hat. Sonnenuntergang und die roten Shrimps aus dem nahen San Remo auf Tomaten-Linguine, dann der frische Meeresduft in der Nase und der glasige Nadelfisch, eigentlich ein kleiner Hecht mit nadelartigen Zähnen, auf dem Teller, von den Fischern von Ventimiglia am Morgen geliefert und jetzt mit einer leicht scharfen Pil-Pil-Sauce und Tulbaghia-Blüten, einer Knoblauchart, serviert.

Ja, mit den Blüten hat es Chef Enrico, der die Küche des „Balzi Rossi“ nach einem kleinen Tief zwischendurch wieder in Schwung bringt. Angeblich, aber wir wollen ihm glauben, geht er die Tulbaghia, Zucchini, wilde Begonien und einige andere Blüten, die auf und in den Gerichten landen, selbst in der Früh pflücken, bevor er ins Restaurant eilt. Wo die Minibegonien – bei uns eher als Balkonschmuck bekannt – landen? Auf dem abschließenden Erdbeersalat mit Feigenblattcreme und Minze schmecken sie leicht süßlich-bitter. Aber trotzdem würde ich unsere herkömmlichen Balkonbegonien zu Hause nicht auf den Speiseplan stellen, die hier sind eine besondere Züchtung.

Das Beste am Schluss: Die fünf bis sieben Gänge kosten 120 Euro – für diesen Teil der Welt ein akzeptabler Preis, und ich bin spätestens am nächsten Hochzeitstag wieder bei den roten Felsen und Chef Enrico.

Auf der Suche nach bestem Fisch und Seafood ziehen wir weiter in Richtung Westen, die Côte d’Azur entlang. Eine Mittagspause am Hafen von Nizza bietet sich an, und zwar im „Café de Turin“. Das ist kein Kaffeehaus, wie der Name vermuten lässt, sondern der beste Platz, um französische Austern zu verkosten. Die kommen nämlich von der Atlantikinsel Oléron aus dem eigenen Anbau der Familie Roumégous, der auch dieses Restaurant an der Côte d’Azur gehört – am besten zu verkosten als „Panaché tradition“ mit acht Austern und dazu vier Garnelen, acht verschiedenen Muscheln und einer Handvoll Meeresschnecken um wohlfeile 39 Euro. Dafür bekomme ich zu Hause höchstens sechs Austern und nix dazu.