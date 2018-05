"Zertifikate mit Sicherheit"

Heike Arbter, Expertin bei der RCB für strukturierte Produkte, gibt Tipps für Spielteilnehmer und Anleger.

trend: Die Raiffeisen Centrobank hat fünf unterschiedliche Zertifikate zur Einschätzung ihres Kurses am 15. Juni ins Rennen geschickt. Worum geht es dabei? Heike Arbter: Das ATX- Index-Zertifikat hat ein Bezugsverhältnis von 1 :100. Das heißt, man benötigt 100 Zertifikate, um den Basiswert, den ATX, einmal zu replizieren. Der Kurs des Zertifikats beträgt also folglich nur ein Hundertstel des Index. Derzeit notiert der ATX bei 3.465,9 Punkten. Das Zertifikat kann um 34,67 Euro gekauft werden. Wenn ein Spieler davon ausgeht, dass der ATX-Index auf 3.500 Punkte steigt, dann sollte er seine Schätzung für das Zertifikat mit 35 Euro angeben.

trend: Worauf muss man bei dem Partizipations-Zertifikat auf Brent Crude Oil achten? Arbter: Hier ist das Bezugsverhältnis nicht konstant, sondern es wird einmal im Monat angepasst. Immer wenn der Emittent im Hintergrund einen neuen Futures-Kontrakt "rollt". Wobei das aber nur für längere Zeitspannen und nicht für jene des Börsespiels bedeutsam ist. Wichtig für die Schätzung der Spielteilnehmer ist hier neben der Entwicklung des Ölpreises die Veränderung des Wechselkurses. Öl notiert in US-Dollar, das Zertifikat wird aber in Euro gehandelt.

trend: Wie sollen Spieler bei Partizipations-Zertifikat Long Gold vorgehen?

Arbter: Hier beträgt das Bezugsverhältnis 1 :10. Man benötigt also zehn Zertifikate, um den Wert einer Unze Gold zu replizieren. Auch hier ist das Wichtigste, auf den Wechselkurs zu achten. Gold notiert in US-Dollar, das Zertifikat wird aber in Euro gehandelt. Man muss also neben der Entwicklung des Goldpreises bei der Schätzung auch die Entwicklung des Wechselkursverhältnisses von Euro und Dollar berücksichtigen.