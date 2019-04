Das 2011 gegründete Wiener Biotech-Unternehmen Hookipa geht an die Technologiebörse Nasdaq. Beim Börsengang sollen 84 Millionen Dollar eingenommen werden. Erst kürzlich bekam der Entwickler von Medikamenten gegen Krebserkrankung eine Millionenspritze.

Das Biotech-Start-up Hookipa mit Sitz in Wien und New York geht an die Börse. Der Handel startet am Gründonnerstag (18.April). Der Ausgabepreis liegt bei 14 US-Dollar je Aktie.

Insgesamt sollen sechs Millionen Aktien ausgegeben werden, zusätzlich gäbe es eine Kaufoption für 900.000 weitere Aktien zum Ausgabepreis (Mehrzuteilung/Greenshoe-Option), heißt es in der Aussendung. Das Unternehmen werde unter dem Kürzel "HOOK" im Nasdaq Global Select Market gelistet sein.

Hookipa erhoffe sich von dem Börsengang einen Erlös von rund 84 Millionen US-Dollar (exklusive Mehrzuteilungsoption). Mit den neuen Mitteln sollen unter anderem die Entwicklung mehrerer Produkte vorangetrieben und laufende Forschungs- und Entwicklungsprojekte finanziert werden.

Immuntherapien gegen Krebs

Erst kürzlich hat Hookipa 33 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Die 2011 gegründete Biotechfirma entwickelt Immuntherapien gegen Krebs und Infektionskrankheiten.

Der Wiener Firmensitz ist im St. Marx Vienna BioCenter und in New York ist das Start-up am Alexandria Center for Life Sciences beheimatet. Die Wiener Hookipa Biotech GmbH gehört laut "WirtschaftsCompass" zu 100 Prozent der US-amerikanischen Hookipa Pharma Inc. Unter den bisherigen Investoren sind unter anderem Boehringer Ingelheim, Gilead, Sofinnova und Takeda.

Die Hookipa-Aktie notiert ab 18. April 2018 an der Nasdaq in New York unter dem Kürzel HOOK und ist mit der ISIN US43906K1007 registriert.