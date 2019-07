Welcher Region der Handelskonflikt besonders zusetzt

Welche gravierenden Folgen der Handelskrieg zwischen den USA und China auf die Investitionen nicht nur amerikanischer, sondern auch auf europäische Firmen hat, welchen Effekt höhere Zölle auf Wachstum und Inflation hätte und wie die globale Wirtschaft dadurch die Wertschöpfungskette völlig umkrempeln könnte. Was JP Morgan jetzt Anlegern für das zweite Halbjahr rät.

Im Juli wird die US-Wirtschaft ihre längste Expansionsphase aller Zeiten verzeichnen. Die Arbeitslosigkeit ist in den USA, Deutschland, Japan und Großbritannien auf dem oder nahe dem niedrigsten Stand mehrerer Jahrzehnte. '"Trotzdem gibt es kaum Anzeichen für eine Überhitzung der Weltwirtschaft", so JP Morgan Asset Management in einer Analyse.



Keine Blasen, geringe Inflation

So sind Spekulationsblasen an anfällige Sektoren wie der Wohnungsbau und Investitionsgüter weltweit weit von einem Boom entfernt. Von Inflation – häufig ein Vorbote des wirtschaftlichen Untergangs – ist auffällig wenig zu merken. "Wenn etwas an der Inflation für die Weltwirtschaft beunruhigend sein sollte, so ist es ihr hartnäckig niedriges Niveau", so die Experten. Insgesamt sieht es ihrer Einschätzung nach so so aus, als habe die globale Wachstumsphase trotz ihrer Dauer noch nicht ihre natürlichen Grenzen erreicht.

China will Wettbewerbsvorteil durch Subventionen chinesischer Techfirmen nicht aufgeben

Aber der Ausblick wird durch politische Konflikte bedroht. Eine der für die Wirtschaft am bedrohlich wirkensten davon, ist der Handelsstreit zwischen China und den USA. An der Wurzel des Streits liegt ein tiefreichendes Zerwürfnis über Technologie. Die US-Regierung ist der Meinung, dass chinesische Unternehmen aufgrund staatlicher Subventionen für den Technologiesektor einen unfairen Vorteil gegenüber ihren Pendants in den USA genießen. Überlagert wird das Thema der „Fairness“ durch die Sorge, dass chinesische Technologie außerdem eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA darstellen könnte. Peking streitet jede Bedrohung der Sicherheit ab und zeigt sich wenig bereit, die Unterstützung für den florierenden chinesischen Technologiesektor zu beenden.

Nur wenige Vorschritte bei Verhandlungen erwartbar

Es scheint keine gemeinsame Linie zu geben. Selbst wenn sich in den kommenden Monaten eine Vereinbarung finden ließe, dürfte diese partiell und an zahlreiche Bedingungen gebunden sein. Doch Zölle alleine sind nur ein geringes Problem und hätte aufgrund ihres insgesamt geringen Ausmaßes nicht das Potential einen über Jahrzehnte laufenden Prozess der Globalisierung zunichtemachen, glaubt JP Morgan.

Anstieg der Zölle: Geringer Effekt auf die Inflation prognostiziert

Zölle alleine werden wohl kaum tödlich für das globale Wirtschaftswachstum sein. Die Exporte der USA nach China machen lediglich 0,6 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Bei China geht es um mehr, weil es 3,6 Prozent seines BIP in die USA exportiert. Obwohl die Zölle theoretisch der Inflation Auftrieb verleihen sollten, geht JP Morgan von einem geringen Effekt auf die Inflation aus. Stattdessen dürften die chinesischen Produzenten und eine moderate Abwertung des Renminbi einige der Kosten auffangen – und die Gewinnmargen in den USA den Rest.

US-Zölle sind auf einem historischen Tiefstand. Zölle werden derzeit auf Waschmaschinen, Photovoltaikpanels, Stahl und Aluminium und auf chinesische Importe in Höhe von 250 Milliarden Dollar. Künftig soll laut Plänen der US-Regierung auf weitere Waren im Wert von 290 Milliarden Dollar Zoll eingehoben werden. © JP Morgan

Indirekten Folge des Handelskonflikts: Deutlich weniger Investitionen in Europa geplant

Die indirekten Folgen werden wahrscheinlich wesentlich größer sein. Zu ihnen gehört das Aufbrechen von Wertschöpfungsketten, wenn Unternehmen ihre Prozesse, die gegenwärtig im Ausland ablaufen, umorganisieren oder ganz ins Inland holen. Der größte wirtschaftliche Effekt wird sein, dass Unternehmen ihre Investitionspläne zurückschrauben, was bereits auch geschieht. Davon betroffen sind vor allem Investitionen in Europa.

Unternehmen in Europa planen Investitionen massiv zurückzuschrauben. © JP Morgan