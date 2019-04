Die Erderwärmung trifft nicht nur die Umwelt und jeden privat, sondern auch Unternehmen und Investoren. Wie der aktuelle Stand der Umweltverschmutzung durch hohe C02-Werte weltweit ist, wie der Energiemix derzeit ist und welche Schäden ein Anstieg der Temperaturen um nur zwei Grad bis 2050 anrichten könnte.

Die Erderwärmung gilt als systemisches Risiko, selbst wenn die Temperaturen im Schnitt nur um 1,7 bis zwei Grad steigen. Das hätte bereits gravierende Auswirkungen, nicht nur für die Umwelt, auch für die Industrie und auch der C02-Ausstoß steigt. Um den Klimawandel zu stoppen, werden immer mehr Gesetze und Verfahren entwickelt. Unternehmen, die dagegen verstoßen, müssen zunehmend mit Strafen rechnen. „Börsennotierte Firmen die sich nicht an Umweltvorgaben halten, müssen damit rechnen, dass ihre Aktien von großen institutionellen Investoren, wie Pensionsfonds, gemieden werden“, warnt Mercer in seiner aktuellen Publikation. Damit sinkt auch die Attraktivität solcher Aktien von Unternehmen für Privatinvestoren.



Um die bereits bestehenden Auswirkungen des Klimawandel zu dokumentieren und die Folgen eines Anstieg um maximal zwei Grad bis zum Jahr 2050, vor Augen zu führen, hat das Beratungsunternehmen Mercer, die Ergebnisse des zwischenstaatliche Panel zum Klimawandel (IPCC) zusammengefasst.

Der aktuelle Stand:

- Die Emissionen erreichen derzeit weltweit 37 Gigatonnen C02.

- Fossile Brennstoffe machen 80 Prozent des Energiemixes aus.

- 80 Prozent der Emissionen sind nicht durch Steuern auf Kohlenstoff belastet. Durch einen solchen Emissionshandel werden so verursachte Kosten mit einberechnet.

- 59 Prozent der Investments in das Energieaufkommen wird für fossile Brennstoffe aufgewendet.

- 3,3 Millionen Elektrofahrzeuge gibt es weltweit

Welche Auswirkungen die Umweltverschmutzung bisher hat:

- Die Temperaturen sind im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter um 1,1 Prozent gestiegen.

- Die C02-Konzentration liegt seit zwei Jahren über der Marke von 400 ppm (Parts per Million). Damit steigt der C02-Pegel, der in der Atmosphäre gemessen wird, auf ein Niveau das bereits als kritisch gilt.

Eine dauerhafte CO2-Konzentration zwischen 430 ppm und 480 ppm betrachtet die Wissenschaft als Obergrenze, wenn die Erderwärmung wie erhofft bei höchstens zwei Grad gestoppt werden soll

- Die Meereshöhe ist um 22 Zentimeter gestiegen.

Die Hälfte des australischen Great Barrier Riffs hat seine Farbenvielfalt verloren und ist aufgrund der Umweltverschmutzung gebleicht. Das hat signifikante Auswirkungen auf die Artenvielfalt und Hochwasserbekämpfung.





Um den Temperaturanstieg unter 1,5 Grad Celsius zu verhindern, müssten laut Klimaexperten extreme Anstrengungen unternommen werden.

Bis 2050 empfehlen die Klimaprofis des IPCC:

- Die C02-Emissionen müssten von derzeit 37 Gigatonnen weltweit bis 2050 auf 16 Gigatonnen sinken. Null-Emission müsste etwa um zwischen den Jahren 2080 und 2100 erreicht werden

- Den Energieverbrauch um 12 Prozent zu senken

- Kohle soll als Energieträger überhaupt verbannt werden

- Der gesamte Energiesektor sollte elektrifiziert werden

- Die Energieerzeugung erfolgt zu 55 Prozent aus erneuerbarer Energie und zu acht Prozent aus Atomstrom.

- Die Nachfrage nach Erdöl ist um 33 Prozent niedriger als heute, der Gasverbrauch um 20 Prozent.

- Neue Fahrzeuge werden zu 50 Prozent mit Strom betrieben und zu 25 Prozent mit Gas (LPG).



Es besteht laut den Forschern eine 50:50-Chance, die Temperaturen bis 2050 unter zwei Prozent zu halten . Im besten Fall steigt die Erderwärmung bis dahin nur um 1,7 Prozent.



Steigen die Temperaturen jedoch auf zwei Prozent hätte das wahrscheinlich folgende Auswirkungen:

- Der Meeresspiegel steigt um rund 50 Zentimeter

- Die jährliche Maximaltemperatur wäre dann um 2,6 Prozent höher, die Zahl der heißen Tagen würde um 25 Prozent zunehmen.

- Die Häufigkeit von extremen Regenfälle würde um 36 Prozent steigen.

- Dürreperioden würden auf vier Monate ausgedehnt werden.

- Durch die steigenden Trockenheit steigt die Gefahr für Malaria-Übertragungen um 27 Prozent.

- Die Gewinne für Mais fallen um neun Prozent, jene für Weizen um vier Prozent.