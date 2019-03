Von Aktien bis Sachwerten: In welche Richtung geht es?

In welche Richtung entwickeln sich Aktien, Anleihen und Sachwerte in welchen Ländern. Prognosen und Tipps.

Anlegen in der Spätphase eines Börsen- und Konjunkturaufschwungs ist eine besondere Herausforderung. Es kommt vor allem auf die Gewichtung der unterschiedlichen Anlageklassen an. Lesen Sie welche Tipps die Experten geben. Mit konkreten Grafiken, welche Kategorien und Länder über- und untergewichtet werden sollen.

An der Konjunkturfront geht es derzeit ziemlich stürmisch zu. Einmal geht an einem Ende das Wirtschaft in die Knie, dann wieder am anderen Ende. Gerade hat die die OECD bekanntgegeben, dass laut ihrer aktuellen Einschätzung das Wirtschaftswachstum in Deutschland, eines der größten Wirtschaft in Europa, 2019 nur noch um 0,7 Prozent wachsen wird. China droht in die Schuldenfalle abzugleiten. In den USA geraten die Zinserhöhungen ins Stocken und der Zolllstreit zwischen den USA und China ist immer noch nicht beigelegt. Erst im Dezember sackten die Kurse von US-Aktien um 19 Prozent ab.

Soll man angesichts dieser vieler Unsichterheitsfaktoren überhaupt in Aktien oder Anleihen investieren oder das Geld lieber der Inflation in den Rachen werfen und damit am Sparbuch investiert bleiben.

Positives wirtschaftliches Umfeld, trotz höherer Rezessionsgefahr

Der US-Investmentriese Pimco hat nun für Anleger für 2019 einen Leitfaden durch das Anlagedickicht gegeben. Die Gesellschaft verrät, in welchen Bereichen sie Chancen auf Renditen sieht und wo sogar Gefahr für das eigene Portmonnaie bestünde. Von der Konjunktur ist ihrer Ansicht nach 2019 nicht viel Dramatisches zu erwarten. Ihrer Ansicht nach hält der Konjunkturaufschwung 2019 anhält, der Weg aber steinig bleiben dürfte. "Wir gehen davon aus, dass wir uns in einer Spätphase und nicht in der Endphase des Konjunkturzykluses befinden", so die Studienautoren der aktuellen Pimcostudie. Über einen Zeithorizont von zwei Jahren dürften die Risiken einer Rezession laut ihren Berechnungsmodellen aber zunehmen.

Investiert bleiben, aber nur noch Qualitätstitel großer Unternehmen kaufen

Aktien in den späten Phasen einer Expansion in der Regel besser als Anleihen entwickeln. Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA in den nächsten zwölf Monaten auf rund 30 Prozent gestiegen ist. Höhere Kursschwankungen sollten aber weiterhin an der Tagesordnung bleiben. "Anleger sollten aber weiterhin investiert bleiben", so die Experten der Investmentgesellschaft in ihrer Untersuchung, jedoch sollten nur noch Qualitätstitel, die auch liquide sind, ausgewählt werden.

Die höchsten Chancen auf Zinssätze gibt es derzeit in den USA, in © Pimco

Bei Staatsanleihen nur US-Papiere empfohlen

In den Industrieländern findet Pimco die US-Zinsen und damit US-Staatsanleihen am attraktivsten. Außerhalb der USA halten die Geldexperten britische Anleihen und japanische Staatsanleihen für hoch bewertet. Die Bewertungen von Anleihen aus europäischen Schwellenländern seien mit Vorsicht zu behandeln.

Das Risiko wird für Aktienanleger in europäische Titel am höchsten eingestuft. Dafür sollte man 2019 mit Papieren aus den USA, Japan und den Schwellenländern im Schnitt im Plus liegen. © Pimco

Aktien leicht untergewichtet - US und Japan bevorzugt

Für 2019 rechnet der US-Asset-Manager damit, dass die Kursschwankungen steigen und sich das Gewinnwachstum verlangsamt, was Anleger verunsichern dürfte. Deshalb hat Pimco Aktien leicht untergewichtet. Bei der Auswahl der Titel liegt mit einem Schwerpunkt auf liquide und qualitativ hochwertigen, defensiven Sektoren. Favorisiert werden Aktien großer Unternehmen gegenüber Small Caps, US-Aktien gegenüber europäischen Aktien und japanischen Aktien sind übergewichtet, aufgrund positiver Unternehmensergebnisse, der geringen Verschuldung und der weiterhin unterstützenden Maßnahmen der japanischen Notenbank, leicht übergewichtet.

In der Endphase eines Konjunkturzyklus bleiben Unternehmensanleihen bei der Rendite meist hinter anderen Anlageklassen zurück. © Pimco

Kurzlaufende Firmenanleihen nichtzyklischer Unternehmen bevorzugt

In der Endphase eines Konjunkturzyklus bleiben Unternehmensanleihen meist hinter anderen Anlageklassen zurück. Derzeit sei das Risiko laut Pimco sogar noch größer als sonst. Denn die lange Niedrigzinsphase führte zu einer höheren Verschuldung der Unternehmen durch billige Kredite als sonst. Anleihenemittenten kämpfen zudem mit hohen Energiepreisen, dem Risiko steigender Zölle, geringeren Impulsen durch steuerliche Änderungen und weltweite geopolitische Schwankungen. Vor allem Firmenanleihen mit einem BBB-Rating droht eine Herabstufung. Die Investmentgesellschaft konzentriert sich auf Anleihen mit kürzeren Laufzeiten von hochwertigen Emittenten, die eine starke Liquidität und ein geringes Spread-Risiko aufweisen. Das Augenmerk liegt auf defensiven und nichtzyklischen Werten aus dem Gesundheitswesen und Versorger. Chancen sieht der Assetmanager auch bei britischen Finanztiteln, nachdem Bankanleihen mit robusten Kapitalpositionen im Zusammenhang mit dem Brexit neu bewertet wurden, sowie bei ausgewählten Energietiteln, die neu bewertet wurden.

China- und Indien-Anleihen als Chance

HSBC empfiehlt derzeit Anleihenfonds mit Titeln aus Indien oder China, wie den HSBC India Fixed Income (LU0780249172).

Selbst, wenn asiatische Währungen einknicken sollten, wären diese nach Einschätzungen von Gerfried Krifka, Geschäftsführer von HSBC in Österreich, davon nicht betroffen. Der Indien-Anleihenfonds erzielte in den vergangenen drei Jahren eine jährliche Rendite von 3,4 Prozent und war damit deutlich besser als der Durchschnitt der Fonds in diesem Segment.

Gold, Rohstoffe, und inflationsgeschützte Anleihen werden gute Gewinnchancen eingeräumt. © Pimco

Stabiler Ölpreis mit Potential nach oben In der späten Phasen eines Zykluses entwickeln sich Sachwerte tendenziell gut. Pimco erachtet Sachwerte als effektive Möglichkeit das Portfolio gegen einen möglichen Anstieg der Inflation und aus Gründen der Diversifikation des Portfolios. Die kürzlich bekannt gegebene Drosselung der Produktion der Opec deutet nach Einschätzung von Pimco darauf hin, die Ölpreise auf dem Niveau von 60 bis 64 Dollar pro Barrel zu festigen und die äußerst niedrigen Niveaus von 2016 zu vermeiden. Gleichzeitig soll aber verhindert werden, dass die Märkte zu stark schrumpfen, damit Schieferöl keine weiteren Marktanteile verliert. Letztlich dürften die Maßnahmen der Opec zu einem deutlichen Rückgang der Ölmengen führen, sowohl gegenüber dem den letzten Wochen als auch gegenüber den vergangenen Jahren. Pimco ist deshalb davon überzeugt, dass sich die Ölpreise stabilisieren und über das derzeitige Niveau steigen werden.

Rohstoffe und Gold empfohlen

Anlegern, die von dieser Entwicklung profitieren möchte, empfiehlt Morgan Stanley in einer Studie die Aktie des französischen Öl- und Gas-Konzerns Total mit einer Dividendenrendite von voraussichtlich 5,3 Prozent pro Jahr auf Sicht von drei Jahren. In der Studie wird die Aktie auf Übergewichten gestuft und ein Kursziel von 67,90 Euro ausgegeben. Aktueller Kurs: 51,2 Euro. Pimco empfiehlt bei Sachwerten auch Gold.

Vor allem mit Investments in Schwellenländern soll sich 2019 durch Währungsgewinne Geld verdienen lassen. © Pimco

Wachstum schwächt sich synchron ab

Derzeit beginne ein Zyklus, in dem sich das Wirtschaftswachstum der großen Regionen wieder annähert und sich allmählich synchron verlangsamt, wird dies wahrscheinlich zu einem leichten Abwärtsdruck des Dollars führt. Auch der Abwertungsdruck auf den chinesischen Yuan werde anhalten, weshalb Pimco auf eine Abwertung asiatischer Währungen gegenüber dem Dollar wettet. Das Wachstum in Asien ist schwach, da es von der Abschwächung der chinesischen Wirtschaft gedämpft wird, die vor allem auf den Schuldenabbau und weniger auf Handelskonflikte zurückzuführen ist.

Bei Dollar und asiatische Währungen droht Abwertung - hohe China-Schulden wiegen schwerer als Handelskonflikt

Währungen beurteilt Pimco differenziert und erwartet, dass bedeutendere Rendite-Chancen außerhalb der wichtigen Währungen auftauchen werden. Derzeit sehen die Experten im Dollar gegenüber den anderen Währungen eher neutral und sehen besondere Möglichkeiten in den Schwellenländern Erträge zu erzielen, wenn diese sich bieten.