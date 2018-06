Dem neuen World Wealth Report des Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen Capgemini zufolge gibt es in Österreich mehr Millionäre als je zuvor. Fast 150.000 Österreicher haben ein Vermögen von über einer Million Dollar. Weltweit gibt es 1,6 Millionen neuer Dollar-Millionäre.

"High Net Worth Individuals" mit diesem Begriff, respektive der Abkürzung HNWI, bezeichnet das Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen Capgemini die oberste Schicht der Privatanleger mit einem frei verfügbaren Vermögen von mehr als einer Million US-Dollar. Und das Jahr 2017 war ein gutes Jahr für diese HNWIs: Dem nun veröffentlichten World Wealth Report 2018 zufolge hat der Wirtschaftsaufschwung das globale Vermögen dieser Klientel auf die Rekordmarke von über 70 Billionen Dollar ansteigen lassen.

Auch in Österreich haben die HNWIs von der prosperierenden Wirtschaft profitiert. Die Zahl der (Dollar)-Millionäre dem neuen Capgemini Wohlstandsreport zufolge von 132.600 auf 149.800 gestiegen, weltweit gibt es dem Report zufolge 1,6 Millionen neue Millionäre. Die meisten von ihnen leben in den USA, in Japan und in Deutschland (siehe Grafik).

HNWIs: Globale Verteilung der Dollar Millionäre und Entwicklung 2016 - 2017. Für eine vergrößerte Darstellung klicken Sie bitte auf die Abbildung. © Capgemini

Gute Anlageergebnisse der Vermögensverwalter

Für den Report wurden auch die Anlageergebnisse der Vermögensverwalter analysiert. Im vergangenen Jahr leisteten diese für ihre Klienten im Durchschnitt eine sehr gute Arbeit. Die von Vermögensverwaltern gemanagten Vermögen sind 2017 um 27,4 Prozent gestiegen. Zupass kam dabei die gute Entwicklung des Aktienmarkts, wo die HNWIs rund 31 Prozent ihrer Gelder anlegen. Bargeld und bargeldähnliche Anlagen stellen mit 27,2 Prozent den zweitgrößten Brocken dar, gefolgt von Immobilien (16,8 %).

Die gute Performance hat jedoch nicht zu einer höheren Zufriedenheit mit den von den Vermögensverwaltern gebotenen Beratungsleistungen geführt. Trotz der nun deutlichen Vermögenszuwächse in den letzten zwei Jahren sehen lediglich 55,5 Prozent der befragten HNWI die Beziehung zu ihrem eigenen Vermögensverwalter als sehr gut. Rendite alleine dürfte daher kein nachhaltiges Kriterium für einen Vermögensberater sein.

Es gibt eine klare Chance für die Vermögensverwalter, die Beziehung mit ihren vermögenden Kunden auf eine bessere Basis zu stellen. Wenn in dieser Hinsicht die Hälfte der Kunden unzufrieden ist, dann ist das ein deutliches Signal. Eine Verbesserung des Kundenerlebnisses durch zusätzliche maßgeschneiderte digitale Services, ist eine Möglichkeit, das Verhältnis zwischen Verwalter und Kunde auf eine neue Basis zu stellen“, sagt Stephan Kolarik, verantwortlich für Digital Customer Experience bei Capgemini in Österreich.

Skepsis gegenüber Kryptowährungen

Mit abwartendem Interesse haben die HNWIs im letzten Jahr die Entwicklung der Krypto-Währungen verfolgt. Von dem Bitcoin-Höhenflug des Jahres 2017 ließen sich die ohnehin schon Reichen nur zum Teil dazu verlocken, in die Cyber-Währungen zu investieren. Das Renditepotenzial und die Wertanlage von Krypto-Währungen weckte vor allem das Interesse bei den Unter-40-jährigen Anlegern. Auf Seiten der Vermögensverwaltungsunternehmen scheint das Verhältnis zu Krypto-Währungen ambivalent zu sein: Nur 34,6 Prozent der weltweiten HNWI berichten, dass sie überhaupt Informationen zu Krypto-Währungen von ihrem Vermögensverwalter erhalten haben.

HNWIs und Kryptowährungen: In Lateinamerika und in Asien ist das Interesse der Anleger deutlich größer als im Rest der Welt. Für eine vergrößerte Darstellung klicken Sie bitte auf die Abbildung. © Capgemini

Attraktiver erscheinen den Millionären die BigTech-Unternehmen, die sich mit innovativen Technologien wie intelligente Automation oder künstlicher Intelligenz befassen.