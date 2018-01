US-Börsen: So schätzen Experten die Chancen ein

Die große Frage für US-Anleger ist derzeit, ob die Steuerreform bereits eingepreist ist oder ob die Märkte noch Potential haben. Trend.at sprach darüber mit Experten der Investmentgesellschaften Nordea und JPMorgan - mit unterschiedlichem Ergebnis.

Von den Börsen in den USA überschlagen sich Meldungen über Rekordhochs. Jüngster Kurszenit im Dow Jones: 26.215 Punkte. Der breitere S&P 500-Index ist seit seinem Tief im März 2009 um mehr als 300 Prozent gestiegen. Das Kurs/Gewinn-Verhältnisses ist mittlerweile deutlich über dem Zehnjahresdurchschnitt. Die jüngsten Kursanstiege haben unter Privatanlegern zu einer regelrechten Euphorie geführt. Nur noch 15 Prozent der privaten US-Investoren sehen Risiken am US-Aktienmarkt. Einzelne Experten sehen gerade das als Indikator für eine bevorstehende Konsolidierung an den US-Börsen. Nur wie lange kann das noch gut gehen? Vor allem nach dem starken Börsenjahr 2017 - beflügt von den Steuersenkungsversprechen US-Präsident Donald Trumps.

Seit Ende 2017 ist es nun fix. Trump hat Gesetze für die größte Steuerreform seit mehr als 30 Jahren unterzeichnet. Bei diesem Paket sollen private Haushalte vorübergehend und Unternehmen dauerhaft finanziell entlastet werden. Als diese Ende 2017 beschlossen wurde, war das zu diesem Zeitpunkt sogar schneller als von Börsianern erwartet“, so Nordea-Ökonom Wilthold Bahrke. Die - um 14 Prozent auf 21 Prozent. In einigen Fällen dürften die Profite der Unternehmen dadurch um bis zu 30 Prozent steigen. Das hat den Börsen, vor allem in den USA, Ende des Vorjahres noch einmal einen weiteren kräftigen Boost beschwert. Bereits über das gesamte Vorjahr haben die geplanten Steuersenkungen jedoch bereits die Börsen in den USA befeuert.

Gewinnerwartungen angehoben

Der US-Aktienmarkt profitiert durch die Steuerreform schon jetzt von steigenden Gewinnerwartungen der Analysten. Die Steuersenkung sorgt bereits für eine Welle positiver Gewinnrevisionen. So sind beispielsweise bei 25 der 30 Unternehmen des Dow Jones-Index die Gewinnerwartungen nach oben revidiert worden.

Die große Frage ist jedoch, ob die Steuersenkungen, die nun sowohl für Unternehmen als auch für privaten Haushalte in großem Umfang beschlossen wurden, bereits in den Kursen eingepreist sind und wie nachhaltig das Wirtschaftswachstum dadurch beflügelt wird.

Vier Prozent Wirtschaftswachstum in den Kursen bereits eingepreist

"Die Hürden für positive Überraschungen an den Börsen, auch in den USA, sind wesentlich höher als noch vor einem Jahr als die Anleger sorgenvoll auf 2017 blickten", so Bahrke. „Der Markt antizipiert ein starkes Wachstum in den USA und global“, so der Nordea-Volkswirt und warnt bereits: "Die Anleger überschießen derzeit mit ihrem Optimismus. Das Kursniveau entspricht einem Wirtschaftswachstum von vier bis fünf Prozent.“ Doch davon ist seiner Einschätzung nach keine Rede. So wächst auch die USA, wie alle Regionen der Industrieländer 2018 zwar laut JP Morgan über dem Trend und laut Prognosen heuer um 2,3 Prozent. Die Eurozone voraussichtlich um zwei Prozent. Bahrke: "Wir erwarten aber, dass sich das globale Wachstum und auch jene der USA in der ersten Jahreshälfte auf hohem Niveau hält, sich dann aber langsam abschwächt."

Zu geringer Konsum, um Investitionen anzukurbeln

Nordea-Ökonom Bahrke ist auch skeptisch, was die Nachhaltigkeit der US-Steuerreform betrifft. „Die private Konsumnachfrage in den USA ist nach wie vor auf relativ niedrigem Niveau“. Selbst die guten Zuwächse bei den Autokäufen in den USA sind trügerisch. Nicht Private sorgten für das ansehnliches Plus, sondern Mietwagenfirmen. Sie haben sich zu hohen Rabatten und günstigen Finanzierungen, mit Autos eingedeckt. „Solange die Konsumnachfrage nicht anspringt, werden die durch die Steuerreform zusätzlich erzielten Gewinne nur zu einem geringen Prozentsatz in Investitionen fließen, sondern weiterhin in Aktienrückkäufe“, argumentiert Bahrke - womit die Reform nicht nachhaltig wäre. Der Konsum verharrt seit 2015 auf niedrigem Niveau - wenn auch die Steigen die Zinsen, wie prognostiziert im Laufe des Jahres, könnte das die Kauflaune der US-Konsumenten weiter dämpfen. Zu denken gibt Bahrke auch die derzeit niedrige Arbeitslosigkeit, die niedrigste in den USA seit 1970. "Sie könnte bei einer heißgelaufenen Konjunktur zu einem Inflationsschock führen", warnt der Nordea-Volkswirt.

Wachstum über dem Trend

Ein wesentlich optimistischeres Bild zeichnet Tilmann Galler, Marktstratege bei JP Morgan Asset Management, der für einen Vortrag in Wien war und trend.at für ein Gespräch zur Verfügung stand. Er sieht das Umfeld für weiteres Wachstum und Kurszuwächse positiver. Er glaubt, zwar auch, dass viele positive Szenarien bereits eingepreist sind. Die Steuerreform würde die Investitionen aber dennoch merklich ankurbeln werde und die Steuersenkungen für Private den Konsum merklich stützten. Laut seinen Prognosen wird das US-BIP heuer dadurch um 0,5 Prozent steigen.

Geringer Inflationsdruck

Die Inflation zeigt nach Einschätzung von JP-Morgan Experten Tilmann allerdings wenig Anzeichen eines Anstiegs. In die USA stieg diese zwar bereits höher als in vielen anderen Industrienationen und betrug zuletzt 2,2 Prozent. „Der Druck auf die Inflation bleibt moderat“, so JP-Morgan Experte Tilmann. Davon geht auch Nordea aus. Demnach dürfte Kerninflation nur leicht anziehen.

Hohe Gewinne beflügeln Kursphantasie

Die Gewinnentwicklung der Unternehmen in den USA ist weltweit am stärksten ausgeprägt, gefolgt von Japan, den Emerging Markets und weit abgeschlagen Europa, das gerade erst seit dem Vorjahr beginnt, Gewinnzuwächse zu verbuchen. Kein Land weist dementsprechend auch so hohe Aktien- Bewertungen wie die USA auf. Die Gewinne der Unternehmen werden laut den Consensus-Schätzungen weiter steigen. JPMorgen sieht jedoch trotz der gestiegenen Bewertungen keinen Grund zur Sorge. „Das Gewinnmomentum ist weiterhin äußerst hoch“, so die Begründung Preussners. Für den S & P 500 erwartet er beispielsweise ein Gewinnwachstum von 13 Prozent, das durch den Steuereffekt eventuell sogar noch etwas höher ausfallen könne.

„Das beflügelt uns auch weiterhin für US-Aktien positiv gestimmt zu sein“. Und gemessen an der sogenannten forward P/E-Ratio, also die Kurse im Verhältnis zum Gewinn der letzten 25 Jahre. So lag der 25-Jahresdurchschnitt bei 16, der aktuelle forward P/E bei 18,2. "Die Kurse sind somit, und gemessen am hohen Gewinnwachstum, noch nicht überzogen", so Christian Preussner, JPMorgan Portfoliomanager für US-Aktien.

Zwar ist auch der Nordea-Ökonom für US-Aktien weiterhin optimistisch, aber im 3. und 4. Quartal 2018 könnte der Zenit erreicht sein. "Monetäre Straffungen werden das Wachstum im zweiten Halbjahr dämpfen."

Aktien von Banken, zyklische Konsumgüter, aber auch Value-Titel mit Potential

Allerdings sei es sinnvoll, selektiv zu allokieren, da beispielsweise viele IT-Werte oder der Gesundheitssektor im letzten Jahr bereits sehr gut gelaufen sind. Im Fokus stehen vielmehr Finanzwerte – und dabei nicht nur Banken, sondern auch Versicherungsgesellschaften oder Asset Manager – sowie zyklische Konsumgüterhersteller. Nach einem starken „Growth“-Jahr 2017 sollten seiner Einschätzung nach in diesem Jahr insbesondere „Value“-Titel aufholen. Und da Small Caps recht teuer scheinen, setzt der Experte stärker auf Mid- und Large Caps. „Mit einer aktiven Strategie lässt sich also vom spätzyklischen US-Markt profitieren“, so Preussners Fazit.

3,5 Prozent Zinsen als kritische Marke

Einen Schwenk der Anleger von Aktien in Anleihen erwartet JPMorgan erst ab dem Zeitpunkt, an dem die Leitzinsen auf 3,5 Prozent und höher steigen. Der US-Asset Manager und eine Umfrage des Finanzdienstleisters Bloomberg rechnen allerdings bis 2021 nur mit einem Zinsanstieg auf zwei Prozent. Derzeit ist das US-Zinsniveau auf 1,5 Prozent. „Angesichts der geldpolitischen Wende wird es zu jedoch an den Börsen zu höheren Kursschwankungen kommen“, räumt Tilmann ein.

In den nächsten 18 bis 24 Monaten alles im grünen Bereich

Neben der Zinsentwicklung und weiter steigender Unternehmensgewinne deuten nach Einschätzung von JP Morgan auch die hohe Zahl der Beschäftigten in den USA daraufhin, dass sich die Volkswirtschaft in einem sehr späten Zyklus befindet. Was allerdings für Anleger noch längst nicht bedenklich sei. „Mit all den Indikatoren im ‚grünen Bereich‘ wie Konsumentenvertrauen, Arbeitslosigkeit und hohe Gewinne ist es nicht zu erwarten, dass es in den nächsten 18 bis 24 Monaten eine Rezession geben sollte – so sollte auch das Kapitalmarktumfeld weiterhin gute Chancen bieten“, resümiert auch Portfoliomanager Preussner.

High-Yield-Anleihen: Kaufen! Verkaufen!

Tilman setzt auf High-Yield-Anleihen, Nordea-Mann Bahrke warnt davor. Tilmanns Begründung für seine positive Empfehlung: „Bei steigendem Wachstum und Aktien, profitieren auch risikoreichere Anleihen“. Zudem hätten sich viele Firmen, in der langen Niedrigzinsphase Schulden abgebaut. Bahrke rät von dieser Anlageklasse ab, da diese hochriskanten Anleihen, vor allem jene mit einem schlechterer Bonität, von steigenden Zinsen als erster mit negativ betroffen sein würden. "Dieses Segment dürfte als erstes den geldpolitischen Gegenwind zu spüren bekommen", so sein Argument. Zudem sehe er bei Risikoaufschlägen für High Yield erste Zeichen einer Bodenbildung.

Ist Mitte nächsten Jahres die Party vorbei?

Der starke Konjunkturzyklus könnte nach Einschätzung von JP Morgan noch bis Ende 2019 anhalten. Rund ein halbes Jahr vor dem Beginn eines Abschwungs geben im Schnitt auch die Kurse dauerhaft nach. Zu diesem Zeitpunkt könnte auch der Effekt des sinkenden Geldmengenwachstums, ausgelöst durch eine vielfach restriktivere Geldpolitik seine Wirkung entfalten und so dem Kapitalmarkt Liquidität in größerem Umfang entziehen.