Uber fährt an der Börse in New York vor

Der US-Fahrdienstvermittler Uber wird am Freitag, 10. Mai 2019, an der New York Stock Exchange sein Börsendebüt geben. Der Uber-Chef rät jedem davon ab die Aktie zu kaufen, der auf ein profitables Unternehmen setzen will. Die Investmentbanker wollen hingegen das Unternehmen auf den derzeitigen Roadshows ins beste Licht rücken.

New York/San Francisco. Am Freitag ist es nun soweit. Dann soll der voraussichtlich größte Börsegang nach Alibaba im Jahr 2014 über die Bühne gehen. Die Uber-Aktie [Börsenkürzel UBER] soll am Freitag erstmals an der New Yorker Stock Exchange (NYSE) notieren. Derzeit tingeln die Manager des Unternehmen und Investmentbanker noch auf Roadshows rund um den Erdball. Etwa in New York oder London präsentiert das Unternehmen seine Ideen und gibt Einblick darüber, wie Uber in die Zukunft durchstarten will, um bei potenziellen Anlegern Vertrauen zu gewinnen.

Der US-Fahrdienstleister, der erst im Jahr 2009 in San Francisco gegründet wurde, will Mobilität und Transport revolutionieren will. Uber will außerdem die höchstbewertete Börsenpremiere seit jener von Alibaba im Jahr 2014 anstreben.

Doch die beiden Internetkonzerne unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt: Anders als Chinas Online-Riese schreibt Uber bisher jedoch hohe Verluste. Und es stellt sich für Anleger überhaupt die Frage, ob den bereits als Börsenstar in spe apostrophierte Fahrdienst jemals Gewinne schreiben wird.

Das Problem mit dem Profit

Uber-Chef Dara Khosrowshahi taugt hier nicht gerade als Mutmacher. "Wenn ihr ein vorhersehbar profitables Unternehmen wollt, kauft eine Bank. Kommt nicht zu uns - ganz einfach", sagte er im Dezember bei einem Event der Stanford Business School. Ihn interessiere nur die langfristige Perspektive. Auch im Börsenprospekt warnt Uber, möglicherweise nie Gewinne zu machen.

Das Börsendebüt wird dennoch enorme Dimensionen erreichen. Uber peilt eine Gesamtbewertung von bis zu 90 Mrd. Dollar (rund 81 Mrd. Euro) an. Früheren Schätzungen zufolge waren sogar noch deutlich höher. Auf bis zu 140 Milliarden Dollar wurde das Unternehmen bereits als Obergrenze noch vor dem IPO gegeben.

Beekannt ist bereits die Preisspanne für die Aktien, die mit 44 bis 50 Dollar festgelegt wurde. Dieser Wert könnte sich aber je nach Nachfrage noch ändern, was kaum jemand überraschen würde, wurde das IPO doch so gehypt. Uber will 180 Millionen Anteilsscheine platzieren, wodurch nach aktuellem Stand ein Erlös von 7,9 bis 9,0 Mrd. Dollar herauskäme.

Am Finanzmarkt wird damit gerechnet, dass Uber den endgültigen Ausgabepreis seiner Aktien am Donnerstag bekanntgibt. Am Freitag dürften die Papiere dann erstmals unter dem Tickerkürzel "UBER" öffentlich gehandelt werden.

Bis zuletzt liefen die "Roadshows" auf Hochtouren, bei denen Uber die Werbetrommel für Investoren rührt. Zwischenzeitlich hatten Banken, die mit der Vorbereitung des Börsengangs betraut werden wollten, Uber laut US-Medien sogar eine Bewertung von bis zu 120 Mrd. Dollar in Aussicht gestellt.

Wachstum statt Gewinn

Uber lockt Anleger zwar nicht mit Profiten, dafür aber mit starkem Wachstum. Im Jahr 2018 stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 11,3 Mrd. Dollar. Dem stehen jedoch tiefrote Zahlen gegenüber. Ohne Sondererlöse durch den Verkauf von Geschäftsteilen verlor Uber im vergangenen Jahr fast 1,9 Mrd. Dollar.

Ein Ende des freien Falls ist nicht in Sicht. Dem "Wall Street Journal" zufolge geriet Uber im ersten Quartal noch tiefer in die Verlustzone. In den zwölf Monaten bis Ende März wurden demnach 3,7 Mrd. Dollar eingebüßt - ein Rekordminus für Unternehmen im Jahr vor ihrem Börsengang.

Uber hatte in den vergangenen Jahren bereits kräftig Geld eingesammelt. Über die vergangenen zehn Jahren hatte fast 20 Mrd. Dollar bei Investoren, um ein aggressives globales Wachstum voranzutreiben.

Zugleich geriet die Firma dadurch in viele Konflikte mit Behörden und der Taxi-Branche. Mitgründer und Chef Travis Kalanick musste nach einer Skandalserie gehen. Sein Nachfolger Khosrowshahi brachte Stabilität in die Firma und versucht, Uber nach Vorwürfen wegen Diskriminierung, Sexismus, Machokultur und zahlreicher Regelverstöße ein freundlicheres Image zu geben.

Dazu kamen über die Jahre noch massive Proteste in mehreren Ländern. Uber wird die Missachtung lokaler Gesetze vorgeworfen.

Der Allrounder

Bis jetzt dominiert Uber den "Ride Sharing"-Markt für Fahrdienstvermittlungen über Smartphone-Apps. Doch Khosrowshahi will das Unternehmen zu einem Allround-Anbieter für alle möglichen Formen der Mobilität machen. Services für Essenslieferungen, Frachtvermittlung für Lkw-Fahrer sowie E-Bikes und -Tretroller betreibt Uber bereits.

Der langfristige Geschäftsplan baut stark auf technologischen Fortschritt. Roboterautos - die den Fahrer als Kostenfaktor beseitigen - gelten als Schlüssel zur Profitabilität.

Im März ging schon Ubers kleinerer Rivale Lyft an die Börse, der bisher nur in den USA und Kanada aktiv ist. Lyft schraubte den Ausgabepreis seiner Aktien bis auf 72 Dollar hoch, der Börsengang galt zunächst als Erfolg, doch in den vergangenen Wochen geriet der Kurs stark unter Druck.

Analysten vermuten, dass dies auch ein Grund für Ubers eher vorsichtig gesetztes vorläufiges Ziel beim Emissionserlös ist. Die beiden Kontrahenten hatten sich über Monate eine Art Wettlauf geliefert, wer es zuerst an die Börse schafft.