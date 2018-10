Elon Musk schließt Vergleich mit US-Börsenaufsicht, Aktie zieht an

Tesla-Chef Elon Musk einigt sich mit der US-Börsenaufsicht SEC auf einen Millionen-Deal und kauft sich damit frei. Musk kann eine lebenslange Sperre als CEO verhindern. Die Aktionäre aktmen auf: Nach dem kapitalen Absturz der Tesla-Aktie legt das Papier wieder kräftig zu.

Palo Alto. Tesla-CEO Elon Musk hat nochmals Glück gehabt. Eine seiner unzähligen Twitter-Mitteilungen hätte ihm fast den Kopf und Vorsitz des Elektro-Autopionier-Unternehmens gekostet. Eine Einigung mit der US-Börsenaufsicht hat gerade noch die Wende gebracht. Und der Aktienkurs setzt wieder einmal zu einem Höhenflug an.

Nach der Einigung im Rechtsstreit zwischen Tesla-Chef und der US-Börsenaufsicht SEC haben die Aktien des Elektroautobauers kräftig Boden gutgemacht. Die Tesla-Papiere (ISIN US88160R1014) schnellten am Montag im vorbörslichen US-Handel um fast 17 Prozent auf 309,75 US-Dollar (266,94 Euro) in die Höhe, nach Börseeröffnung in den USA notierten die Papiere (Stand: MEZ 17:45 Uhr) bei 306,02 mit 15,58 Prozent plus, nachdem sie am Freitag fast 14 Prozent auf 264,77 US-Dollar verloren hatten.

Unternehmensgründer Musk war am Wochenende dank eines außergerichtlichen Vergleichs seiner drohenden Abberufung als Chef in dem Streit über irreführende Twitter-Nachrichten entgangen. Mit einem blauen Auge ist Tesla-Gründer Musk der totalen Entmachtung davongekommen. Zuvor wurde noch damit gerechnet, dass Musk zum Rücktritt gezwungen wird.

Als Teil der Einigung mit der Börsenaufsicht zahlen Musk und Tesla je 20 Mio. US-Dollar. Außerdem gibt Musk für drei Jahre das Amt des Chairman ab, eine dem deutschen Aufsichtsratschef vergleichbare Position. Vorstandschef darf er dagegen bleiben und somit weiterhin das operative Geschäft leiten.

Die US-Börsenaufsicht hatt Musk in einer Klage vorgeworfen, Anleger in die Irre geführt zu haben. Die Börsenaufseher der USA wollten ihn lebenslang aus den Chefetagen börsennotierter Unternehmen verbannen. Mit der Einigung am Wochenende ist die Klage vom Tisch. Musk wurde aber auferlegt, dass er auch künftig nicht behaupten kann, dass er alles richtig gemacht habe.

Vorausgegangen waren Tweets im August über einen Börsenrückzug von Tesla. Der Tesla-Chef hatte dies mit einem Offert glaubhaft vermittelt. Via Kurzmitteilungsdiesnt Twitter hat Musk den Rückakuf der Aktie zu einem Kurs von 420 Dollar pro Stück angekündigt. Und: Musk erklärte, dass für den Rückzug von der Börse die "Finanzierung gesichert" sei. Dies hat den Aktienkurs von Tesla zeitweise massiv nach oben getrieben.

Zwar wird Musks Machtbasis reduziert, schrieben die Analysten des Analysehauses Independent Research. Aber er bleibe Tesla erhalten, was wegen seines "visionären Charakters" für den kalifornischen E-Auto-Pionier sehr wichtig sei. "Das sollte das Vertrauen des Kapitalmarktes in den E-Autobauer erhöhen", schrieben die Experten weiter, die die Aktien zudem auf "halten" von "verkaufen" heraufstuften.

In dem Vergleich, der noch von einem Gericht bestätigt werden muss, räumten weder Musk noch Tesla Fehlverhalten ein.