Rohölpreis steigt - Sprit so teuer wie seit vier Jahren nicht mehr

Der Preis für Sprit und Heizöl zieht kräftig an.

Die Spritpreise haben im September kräftig angezogen. Und das dürfte zumindest im Oktober noch weiter gehen, obwohl Russland und Saudi-Arabien eine Anhebung der Ölproduktion erwägen. Der Weltrohölpreis notiert derzeit bei rund 85 Dollar auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2014. Und Donald Trump poltert einmal mehr gegen Saudi-Arabien.

Wien. Der abgelaufene September war der teuerste Monat zum Tanken seit Oktober 2014. Von August auf September ist der Preis für Super um 2,7 Cent auf 1,321 Euro pro Liter angestiegen. Bei Diesel war das Plus mit 3,6 Cent auf 1,262 Euro pro Liter sogar noch größer. Auf dem selben Niveau bewegten sich die Spritpreise zuletzt im Oktober 2014, wie der Autofahrerclub ÖAMTC am Mittwoch berichtete.

Auch im Vergleich zum September 2017 war eine Preissteigerung zu beobachten. Heuer seien für Super um rund zwölf Prozent, für Diesel um rund 16 Prozent mehr zu zahlen als im Vergleichsmonat des Vorjahres, so der ÖAMTC der dazu rät, Preise zu vergleichen. Auch der Heizölpreis ist kräftig gestiegen auf nun rund 90 Euro pro 100 Liter. Er erreicht somit wieder die Marke im September 2014, als der Heizölpreis die Talfahrt angetreten hatte. Anfang 2016 wurde mit 52 Euro für 100 Liter Heizöl der Tiefpunkt in den vergangenen vier Jahren erreicht.

Die Entwicklung sei mit dem Anstieg des Rohölpreises zu begründen. Im August kostete ein Barrel (Fass zu 159 Liter) OPEC-Öl (Sorte Brent) noch rund 63 Euro, im September waren es rund 66 Euro, was nur knapp unter dem Niveau von Oktober 2014 liege. Mit heutigem Tag ist der Preis pro Fass Brent-Öl nochmals um rund ein Prozent auf rund 85 Dollar (73,6 Euro) gestiegen. Grund dafür sind Produktionsrückgänge in Ländern wie Venezuela und die Sorge, dass die US-Sanktionen gegen den Iran zu einem Rückgang der Versorgung führen werden.

Für Russland und Saudi-Arabien ist der gestiegene Rohölpreis nun auch ein Grund, die Ölproduktion wieder zu forcieren. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Mittwoch auf einer Energie-Konferenz in Moskau, er sei bereit, den Ausstoß bei Bedarf um bis zu 300.000 Fass pro Tag (1 Fass = 159 Liter) anzuheben.

Und auch Saudi-Arabiens Energie-Minister Khalid al-Falih will mehr Öl aus dem Boden zu holen. Sein Land werde die Produktion von derzeit 10,7 Millionen Fass pro Tag im November weiter steigern. Details dazu ließ er offen.

Putin sagte zudem, US-Präsident Donald Trump habe recht, wenn er den aktuellen Ölpreis als zu hoch bezeichne. Russland selbst wäre glücklich mit einem Preis zwischen 65 und 75 Dollar pro Fass, fügte er hinzu.

Trump hatte im September via Twitter die Förderländer der OPEC aufgefordert, für niedrigere Preise zu sorgen. Zugleich hatte er erklärt: "Wir schützen die Länder des Nahen Ostens, sie wären ohne uns nicht lange sicher, und dennoch setzen sie sich immer weiter für höhere Ölpreise ein. (...) Wir werden uns daran erinnern."

Doch die OPEC-Mitglieder, darunter auch der weltweit größte Erdölexporteur Saudi-Arabien, ließen die Förderquoten bei einem Treffen Ende September unverändert.

Der Schutz gegen Geld

Trump hatte am Dienstag einmal mehr Saudi-Arabien attackiert. Von seinem wichtigsten Verbündeten in der Arabischen Welt verlangt Trump Geld für den Schutz des Königsreichs. "Ich liebe den König, König Salman, aber ich sagte (zu ihm): König, wir beschützen euch. Ohne uns wärt ihr nach zwei Wochen vielleicht nicht mehr da", sagte Trump Dienstagabend (Ortszeit) in Southaven im US-Bundesstaat Mississippi bei einer Wahlkampfrede. Für diesen Schutz der Vereinigten Staaten müsse das reiche Saudi-Arabien bezahlen.