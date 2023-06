Sparguthaben: liegen und liegen lassen [UMFRAGE]

24 Prozent der Österreicher:innen geben an, über keinerlei Spareinlagen zu verfügen - bei den unter 30-Jährigen sind es 35 Prozent.

Jene "mit" sind laut einer market-Umfrage für den trend jedoch unentschlossen, was sie damit machen sollen.

Liegen lassen und damit angesichts der noch immer niedrigen Sparzinsen der täglichen Entwertung zusehen?

43 Prozent wählen diesen Weg. 33 Prozent wollen das Geld lieber in den Konsum stecken, 28 Prozent in Haus oder Auto investieren. Umschichten in andere Anlageformen von Aktien bis Krypto ist dagegen bei wenigen ein Thema.

Eindeutig ist laut market-Expertin Birigt Starmayr hingegen der Wunsch an die Politik, die von den höheren Kreditzinsen profitierenden Banken zum Anheben der Sparzinsen zu zwingen: 78 Prozent der Befragten befürworten diese Idee.

Diese repräsentative trend-Umfrage wurde vom market-Institut durchgeführt. n =1.000 Befragte. market.at

Die Umfrage ist der trend. edition+ Ausgabe Juni 2023 entnommen.