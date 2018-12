Eine Umfrage unter 149 europäischen betrieblichen Vorsorgekassen listet schonungslos auf, welche Investment-Risiken diese Anlagespezialisten weltweit sehen, warum sie vor allem für Europas Wirtschaft und deren Börsen skeptisch sind und auf welche Strategien sie in Phase der niedrigen Erträge setzen. Womit Pensionskassen noch zu kämpfen haben.

Manager von Pensionsfonds, die Herren über die Veranlagung betrieblicher Pensionskassen, rüsten sich für schwierige Zeiten an den Kapitalmärkten. Sie sind schließlich angehalten das Geld so anzulegen, dass für hunderttausende Menschen, die in einen solchen Genuss kommen, in Europa eine solide Zusatzrente von der Firma herausschaut. Diese Geldmanager müssen deshalb stets den Balanceakt zwischen Vorsicht und Chancen nutzen, schaffen.

Umso vorsichtiger agieren sie an der Börse. Sie sind daher ein guter Indikator dafür wie es tatsächlich um die Chancen an den Börsen steht und wo sich Risiken zusammenbrauen. Schließlich müssen sie ihre Produkte nicht an Kleinanleger oder institutionelle Investoren verkaufen.

Eine Umfrage von CREATE-Research und Amundi, Europas größtem Assetmanager, zufolge steigt die Sorge der Vermögensmanager betrieblicher Vorsorgekassen in Europa, die in allen sogenannten bAV-Einrichtungen insgesamt 1,89 Billionen Euro an Vermögen managen. Ziel der Umfrage war es, mehr darüber zu erfahren, wie sie mit dem Marktumfeld zurechtkommen, gekennzeichnet von zunehmenden Fliehkräften in der EU und das allmähliche Ende der expansiven Geldpolitik nach der Finanzkrise.

Brexit und Italien-Wahl als Symptome für die Probleme in Europa

Für viele von ihnen sind die Ergebnisse der italienischen Parlamentswahlen und die Volksabstimmungen über den Brexit symptomatisch für ein schwindendes Vertrauen der Anleger in Europa.Zudem glauben viele, dass die Hausse vorbei ist. Ein Gesprächspartner der Umfrage:



Die derzeitige Hausse hat keine Kraft mehr. Ich wüsste nicht, wie sie weitergehen könnte.



US-Aktien und japanische Aktien gelten als überbewertet

Die befragten Portfoliomanager halten im Schnitt europäische Staatsanleihen, US-Aktien, amerikanische Investmentgrade-Anleihen und japanische Aktien für überbewertet.



Hedgefonds: unbeliebt

Bei den Umfrageteilnehmern waren Hedgefonds und Währungsfonds die unbeliebtesten Assetklassen.

Die Auswege: Immobilien, Infrastruktur-Investments und alternative Kreditfinanzierung

Fast zwei Drittel der Umfrage-Teilnehmer glauben deshalb, dass die Suche nach Rendite Anlagen in internationalen Aktien und illiquide Titel wie Immobilien, Infrastrukturinvestments und alternative Credits erfordert. Diese illiquiden Assetklassen eignen sich nach Einschätzung eines britischen Pensionsfonds gut zur Portfoliodiversifikation: Sie sind nur schwach mit traditionellen Assetklassen korreliert, verzeichnen regelmäßige Cashflows. Für Kleinanleger sind diese Investments jedoch, bis auf den Kauf einer Immobilien, gar nicht zugänglich. Doch auch an den Aktienmärkten sehen die Experten den einen oder anderen Hoffnungsschimmer.

Dort sehen sie Chancen: In Asien - ohne China - und Indien

Auch wenn keiner Anlageregion exorbitante Erträge zugetraut wurden, wird Asien, nicht aber China, Indien als jene Regionen, für die im nächsten Jahr noch das meiste zu erwarten ist. Trotz der überbewertung von US-Aktien glauben die Investoren aber, dass dort die Rallye noch weitergehen wird.

Erholung in Europa nur konjunkturbedingt – anhaltend strukturelle Probleme

Die große Mehrheit der Umfrageteilnehmer (etwa 80%) hält die derzeitige Erholung der EU für konjunkturbedingt, ausgelöst durch den synchronen Weltwirtschaftsaufschwung. Nur ein Viertel der Teilnehmer meint, dass Europa die Krise von 2008 endgültig überstanden hat. Vielmehr gilt die Lage in Italien als symptomatisch für die tiefen strukturellen Probleme der EU: ineffiziente Arbeitsmärkte, zu niedrige Investitionen und enorme Produktivitätsunterschiede zwischen den Kernländern und der Peripherie.

Europa: Region schwacher Renditen – hohe Schulden, schwache Produktivität, wenig Innovationen

Nur 35 Prozent der Pensionskassen-Profis halten in Europa auch in Zukunft ordentliche Erträge für möglich. Dies liege daran, dass die Einzelstaaten kaum zu europäischen Lösungen für wichtige Probleme bereit seien. Dazu zählen hohe Defizite, steigende Schulden, schwache Produktivität und Mangel an Innovationen. Die Reformen brauchen neuen Schwung.

Bleibt Europa bei der nächsten Krise auf der Strecke?

Fast 60 Prozent der Teilnehmer empfinden Institutionen und die Politik als erstarrt. Investitionen würden so ausbleiben. Sie fürchten deshalb, dass Europa aufgrund fehlender Investitionen bei der nächsten Wirtschaftskrise auf der Strecke bleibt.

Brexit als Chance? Währungs- und Kapitalmarkt in der EU stärken

Der Brexit bietet der EU eine Chance, sich neu zu definieren. Die Umfrageteilnehmer identifizierten folgende drei Prioritäten:

1) einen übergreifenden Aktionsplan mit klaren langfristigen Zielen für die EU,

2) neue Initiativen zur Stärkung der Währungs- und Kapitalmarktunion, damit die Mitgliedsstaaten krisenresistenter werden und

3) Maßnahmen gegen das mangelnde Vertrauen in Politiker und Institutionen: bessere Sozialpolitik, bessere Beschäftigungsmöglichkeiten im Zeitalter des technologischen Wandels.

Factor Investing und ESG werden wichtiger

Immer mehr Vorsorgekassen nutzen nach Angaben von Amundi Asset-Allokations-Ansätze. Diese Diversifikationsinstrumente, die früher als Nischenkonzepte galten, werden aufgrund des schwierigen Umfelds beliebter. Die drei wichtigsten Asset-Allokations-Ansätze sind Factor Investing (58%), unkorrelierte Absolute-Return-Strategien (53%) und alternative Risikoprämienkonzepte, um vorübergehende Preisanomalien zu nutzen (48%). „Diversifikation nach alter Art eignet sich nicht für eine Zeit mit hoher Volatilität und niedrigen Erträgen“, so eine

Antwor aus der Umfrage. Die Umfrageteilnehmer nannten ESG als eines der wichtigsten langfristigen Zukunftsthemen.

Grenzüberschreitende agierende Pensionskassen stehen noch am Anfang

Seit dem Jahr 2003 sind Pensionskassen angehalten europaweit tätige Arbeitgeber in jedem Land im Einklang mit den lokalen Vorschriften eigene bAV-Einrichtungen betreiben. Im Dezember 2017 trat die zweite Direktive dazu, die IORP-II-Direktive in Kraft. Weniger als ein Viertel der befragten bAV-Einrichtungen setzt sie in dieser Frühphase bereits um. Weitere 60 Prozent entwickeln gerade das entsprechende Bewusstsein. Etwa 40% rechnen mit einer Beschleunigung der Umsetzung. Einer der Teilnehmer antwortete: „Wir brauchen eine einfache einen One-Stop-Shop, der die Komplexität der Altersvorsorge in der EU verringert.“