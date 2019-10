Saudi Aramco plant Börsengang Anfang November

Der saudische Ölkonzern Aramco plant die Platzierung von ein bis zwei Prozent seiner Anteile mittel Börsengang. Das wäre eines der größten öffentlichen Angebote aller Zeiten mit einem Wert von über 20 Mrd. Dollar.

Dubai/Riad. (APA/Reuters) - Der weltgrößte Ölkonzern Saudi Aramaco will Insidern zufolge nun überraschend doch noch an die Börse gehen. Die Pläne dafür sollen am 3. November publik gemacht werden, wie die Nachrichtenagentur Reuters von drei mit der Sache vertrauten Personen erfuhr.

Erst Mitte des Monats hatte sich der staatliche Konzern entschieden, seinen Börsengang nach den Anschlägen auf Förderanlagen im Herzen der saudi-arabischen Ölindustrie zu verschieben. Beratern sollte Zeit auf der Suche nach Ankerinvestoren gegeben werden. Saudi Aramco erklärte, das Unternehmen äußere sich nicht zu Gerüchten und Spekulationen. Saudi Aramco sei aber bereit für einen Börsengang. Der Zeitpunkt hänge von den Marktbedingungen und einer Entscheidung durch die Anteilseigner ab.

Insidern zufolge wird die Platzierung eines Anteils von ein bis zwei Prozent angestrebt. Das wäre eines der größten öffentlichen Angebote aller Zeiten mit einem Wert von über 20 Mrd. Dollar (18,04 Mrd. Euro). Der staatliche Nachrichtensender "Al-Arabiya" berichtete, die Zeichnungsfrist für die Emission werde am 4. Dezember beginnen. Der Preis dafür solle am 17. November bekannt gegeben werden, die Handelsaufnahme an der saudi-arabischen Wertpapierbörse Tadawul sei für den 11. Dezember vorgesehen.