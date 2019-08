Geld in Aktien anzulegen erfordert Wissen und Gespür. Die trend-Redakteure Thomas Martinek und Peter Sempelmann erklären im Podcast, wie Sie bei der Investors Challenge #IC19 von trend und wikifolio.com, powered by Hypo Tirol Bank und bankdirekt.at, das Traden ohne Risiko erlernen und dabei einen Luxus-Mercedes-Benz im Wert von 120.000 Euro gewinnen können.

Die Investors Challenge 2019

#IC19: traden ohne Risiko

Bei der Investors Challenge #IC19 von trend und wikifolio.com powered by Hypo Tirol Bank und bankdirekt.at haben Sie die Möglichkeit, völlig risikolos in Wertpapiere zu investieren. Sie können wie Börseprofis in Echtzeit handeln, dabei die Welt des Aktienhandels kennenlernen und Strategien entwickeln, die Ihrem persönlichen Risikotyp entsprechen.