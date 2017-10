Reverse Brexit: RHI Magnesita geht an die Londoner Börse

Prominenter Abschied an der Wiener Börse: Der Feuerfest-Konzern RHI wandert nach der vollzogenen Fuion mit Magnesita am österreichischen Nationalfeiertag am 26. Oktober von der Wiener an die Londoner Börse.

Die niederländische Finanzmarktbehörde (AFM) hat den Prospekt für die Zulassung der RHI Magnesita Aktien zur Notierung an der London Stock Exchange gebilligt. Damit ist die letzte Hürde für den Zusammenschluss der beiden Feuerfest-Konzerne genommen.

Formal vollzogen wird der Zusammenschluss der österreichischen RHI mit der brasilianischen Magnesita nun am 26. Oktober 2017. Die RHI AG als Rechtsträger hört damit auf zu existieren. Am Tag davor wird die RHI-Aktie zum letzten Mal an der Wiener Börse gehandelt. Ab dem 27. Oktober wird das Wertpapier der neuen RHI Magnesita dann an der Londoner Börse gehandelt.

Handel auch in Wien

Das Management der RHI Magnesita plant, die Aktien der RHI Magnesita auch auf dem neu gegründeten "Global Market", ein multilaterales Handelssystem der Wiener Börse, aufzunehmen.

Auf Basis der Jahresabschlüsse für das Jahr 2016 beträgt der kombinierte Umsatz von RHI und Magnesita rund 2,5 Milliarden Euro. Die neue Gesellschaft wird weltweit über 10.000 Kunden bedienen. Durch den Zusammenschluss von RHI und Magnesita erwartet die Unternehmensführung erhebliches Wertschöpfungspotenzial aufgrund der Realisierung angestrebter Synergien, einer starken Cashflow-Generierung, und Innovationen basierend auf dem kombinierten Know-how der Unternehmen.

Der Börsenprospekt der RHI Magnesita steht unter prospectus.rhimagnesita.com zum Download bereit.