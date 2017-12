Regierungsprogramm: Arbeitende Pensionisten können jubeln

Eine lange Forderung von Pensionistenverbänden und Sozialversicherung wird mit der Pensionsreform umgesetzt: Der Pensionsbeitrag entfällt. Wer davon betroffen ist, wer nicht. Wie viel des Zusatzeinkommens so den Pensionisten künftig mehr im Geldbörsel bleibt als bisher.

Es war für rund 64.000 Pensionisten, die zusätzlich noch jobben, das Ärgernis schlechthin. Sie müssen derzeit, obwohl längst in Pension die vollen Pensionsversicherungsbeiträge zahlen, genau wie jeder Erwerbstätige. Nur haben die Pensionisten von diesen Extrabeiträgen, die sie abführen müssen de facto nichts. Bisher haben arbeitende Pensionisten zwar fleißig eingezahlt, ihre Pension hat sich damit aber nur minimal erhöht. Die SPÖ hat die jahrelange Forderung nach einer Änderung bisher stets abgelehnt.

Arbeiten ohne finanzielle Einbußen

Ziel der neuen Regierung ist es so mehr Menschen als bisher zu motivieren, in der Pension zu arbeiten. "Für diejenigen, die sich über das gesetzliche Pensionsalter hinaus beruflich engagieren wollen, muss es die Möglichkeit geben, das zu tun, ohne finanzielle Einbußen erfahren zu müssen", heißt es dazu im Regierungsprogramm. Oberstes Ziel müsse es es sein, dass Erfahrung und Wissenschatz der älteren Generation durch den Wechsel in den Ruhestand nicht für die Allgemeinheit verloren gehen, heißt es im neuen Programm weiter.



Pensionisten bleibt künftig 22,80 Prozent mehr vom Lohn

Die Beiträge an den Staat sind kein kleiner Brocken. So muss jeder 22,80 Prozent seines Gehalts an die Pensionsversicherungsanstalt abführen. Eine Pensionistin, die seit Jahren etwas Dazuverdient, schimpft: „Ich habe in den vergangenen zehn Jahren 25.000 Euro für Pensionsbeiträge bezahlt, von denen ich nichts haben werden“.

Keine Pensionsbeiträge mehr ab dem Regelpensionsalter

Doch erarbeitetes Geld ohne die Aussicht auf eine Gegenleistung dem Staat zu überweisen, soll laut dem neuen Regierungsprogramm ein Ende haben. Diesem ist zu entnehmen, dass die Beitragspflicht für das Pensionssystem entfällt, sobald man das gesetzliche Pensionsalter erreicht hat und dann selbst bereits eine Pension bezieht.

Streichung verursacht keine Mehrkosten

Die Regelung trifft erst ab dem Regelpensionsalter von 60 Jahren für Frauen und 65 für Männer zu. Bezieher von Frühpensionen fallen demnach nicht unter diese Befreiung. Laut versicherungsmathematischen Berechnungen der Sozialversicherungsanstalt ist die Streichung der Pensionsbeiträge für arbeitende Pensionisten kostenneutral. Basis für diese Berechnung ist die Lebenserwartung.

Doppelte Beiträge für Kranken- und Unfallversicherung bleiben

An der Zahlung von Krankenversicherung (7,65 Prozent) und Unfallversicherung (1,30 Prozent) – die Pensionisten ja ohnedies auch bereits in ihrer Pension erhalten, wird sich jedoch nichts ändern. Zumindest sind die Zahlungen dafür nicht im hohen zweistelligen Bereich, wie derzeit bei den Pensionsbeiträgen.