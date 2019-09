Outperformance mit ETFs #IC19

Wie die Hypo Tirol Bank im Private Banking ertragreiche Trends in der Veranlagung findet. trend im Gespräch mit Georg Frischmann, Hypo Tirol Bank.

trend: Ab welchen Beträgen kann man Private-Banking-Kunde der Hypo Tirol Bank werden?

Georg Frischmann: Unsere primäre Zielgruppe im Private Banking sind Unternehmer, Freiberufler, Stiftungen und gehobene Privatkunden. Diese genießen alle Vorteile inklusive besonderer Benefits ab 500.000 Euro. Einstiegsszenarien gibt es aber auch schon darunter.





Sie bieten eigene ETF-Portfolios an. Können Sie die ETFs, die in den einzelnen Risikogruppen eingesetzt werden, näher bezeichnen?

Frischmann: In diversen Studien der letzten Jahrzehnte wurde eindrucksvoll dargelegt, dass sich bestimmte Aktien bzw. Anleihen über die Zeit deutlich besser entwickeln als der Vergleichsindex. Angeführt werden beispielsweise kleinkapitalisierte Aktien, Momentum-Aktien, Value-Aktien oder Qualitätsaktien. Aber auch diese Faktoren entwickeln sich in Zyklen und bringen nicht in jeder Marktphase einen Mehrwert. Wir haben hier eigene Modelle entwickelt, um genau diese Parameter aktiv zu steuern. Neben klassischen Börsen-ETFs, welche beispielsweise breite Aktienmärkte und Anleihemärkte abbilden, präferieren wir in bestimmten Marktphasen ausgewählte Sektoren oder Faktoren, welche einen Mehrwert gegenüber dem breiten Index bringen sollen. Seit Längerem spielen wir schon das Thema Momentum und Qualität in unseren Portfolios und haben dadurch in den letzten Jahren den Index geschlagen.



Wie hat sich die Performance der ETF-Portfolios in der Vergangenheit im Vergleich zum Markt entwickelt?

Frischmann: Wie bereits vorher beschrieben spielt die Asset Allocation die wohl wichtigste Rolle bei der Performance. Oftmals werden ETFs mit erhöhtem Risiko in Zusammenhang gebracht, was aus unserer Sicht so nicht richtig ist. Es kommt darauf an, in welchen Märkten und Sektoren man positioniert ist, und ich denke, dass wir hier in den letzten Jahren sehr gute Entscheidungen getroffen haben. So haben wir von unseren Kunden das Feedback bekommen, dass unsere ETF-Strategien sich im schwierigen Jahr 2018 deutlich besser entwickelt haben als diverse Vermögensverwaltungen von unseren Konkurrenten. Unsere offensivste ETF- Strategie mit bis zu 100 Prozent Aktien hat im Jahr 2018 gerade mal 4,32 Prozent an Wert verloren. Hier haben wir durchaus auch Konkurrenzprodukte gesehen, die im zweistelligen negativen Bereich liegen. Aber nicht nur im Konkurrenzvergleich sind wir zufrieden, auch gegenüber den gesteckten Benchmarks konnten wir seit Auflage der Strategien eine Outperformance generieren.