Österreicher und Millennials weltweit am sparsamsten

Was haben die Österreicher und die Inder gemeinsam? Sie sind zuversichtlich, dass die Pension reichen wird. Beim Sparen kann den Österreichern aber weltweit keiner das Wasser reichen. Ob es für die Pension reicht, herrscht weltweiter Pessimismus, zumindest bei manchen Generationen.

Haben Sie sich einmal gefragt, wie viel Sie Ihrer Pension von ihrem Ersparten jährlich ausgeben können, um sagen wir bis Mitte 80 gut leben zu können? Anleger weltweit sind bei solchen Überschlagsrechnungen recht zuversichtlich. Sie gehen im Durchschnitt davon aus, jedes Jahr rund zehn Prozent ihrer Ersparnisse für den Ruhestand ausgeben zu können, ohne dass ihnen das Geld ausgeht. Ein Viertel glaubt sogar, jedes Jahr mindestens 15 Prozent ausgeben zu können.

Die Inder sind da weltweit am sorglosesten. Sie gehen davon aus, dass sie jedes Jahr 15 Prozent ihrer Ruhestandsersparnisse verbrauchen können. Zu diesem Ergebnis kam Schroders Global Investor Study 2019 , für die mehr als 25.000 Anleger aus allen Teilen der Welt befragt wurden.

Doch es ist paradox. In der selben Studie gaben die Befragten weltweit an, sich zu Sorgen, ihr Erspartes könnte im Alter nicht reichen.

22 Prozent der berufstätigen Österreicher sorgen sich - Rentner völlig unbesorgt

Zu jenen, die sich Sorgen machen, zählen auch die Österreicher. 22 Prozent der Befragten, rechnen damit, dass ihnen in Pension die eigenen Reserven ausgehen und liegen damit im europäischen Mittel von 25 Prozent. Im Gegensatz zu anderen Ländern hat jedoch ein überwältigender Großteil (96 Prozent) derjenigen, die schon im Ruhestand sind, keinen Zweifel daran hat, für den Lebensabend ausreichend Mittel gespart zu haben. In Deutschland beträgt der Anteil lediglich 76 Prozent. Österreicher, die jedoch noch nicht im Ruhestand sind, sind pessimistischer. 22 Prozent von ihnen gaben an, sich um die Höhe ihrer Ersparnisse zu sorgen.

Sorgen bei den Babyboomern am größten

Am größten ist diese Sorge bei denen, die gerade nach und nach in Pension gehen: Den Babyboomern. 34 Prozent von ihnen bezweifeln mit ihrem Ersparnissen in der Pension über die Runden zu kommen. Bei den Millennials sind es 21 Prozent. Im weltweiten Vergleich gesehen, sind Asiaten und die Europäer am besorgtesten, dass das Ersparte am Ende nicht reicht. Bei den Asiaten ist das umso verständlicher als in verschiedenen Ländern der Staat gar kein Rentensystem hat.

Angstfreie Inder

Unbesorgter steuern dagegen die Amerikaner auf ihre Pension zu. Nur 22 Prozent der Befragten zweifeln, ob sie bis dahin genug an Erspartem anhäufen können. Praktisch angstfrei was die finanzielle Zukunft im Alter betrifft, sind nur die Inder: Nur sechs Prozent von ihnen machen sich darum Gedanken.

15 Prozent des Einkommens wird weltweit gespart

Die Beiträge, die weltweit gespart werden, sind insgesamt beachtlich. Weltweit sparen Investoren im erwerbsfähigen Alter durchschnittlich rund 15 Prozent ihres monatlichen Einkommens für ihre Altersvorsorge. Am meisten spart man im Durchschnitt in Asien mit fast 16 Prozent. Am amerikanischen Doppelkontinent legen die Bürger 14,5 Prozent ihres Jahreseinkommens auf die Seite, in Europa sind es 14,9 Prozent.

Österreicher: Die Sparefrohs dieser Welt

Das meiste Geld weltweit sparen laut Studie die Österreicher. Sie legen im Schnitt 21,6 Prozent ihres Gehalts für die Altersvorsorge zur Seite. Da können selbst die Schweizer, mit einer Sparrate von 21,3 Prozent, nicht ganz mithalten. Die Sparquote deutscher Anleger liegt ebenfalls über dem europäischen Durchschnitt und beträgt 18,2 Prozent.

Millennials: Weltweit die Vernünftigsten

Vergleicht man die Generationen sind die Millennials die Sparefrohs Nummer Eins. Sie sind zwischen 18 und 37 Jahre alt und haben offenbar am meisten Angst, dass sie aufgrund der demografischen Entwicklung nicht ausreichend staatliche Pension zu bekommen und aufgrund der steigenden Lebenserwartung auf mehr Geld brauchen werden. Sie legen 15,9 Prozent ihres Einkommens für das Leben nach dem Job zur Seite. Ihnen ist offenbar auch bewusst, dass sie aufgrund der demographischen Entwicklung niedrigere staatliche Renten beziehen dürften und ihr Erspartes für längere Zeiträume ausreichen muss, weil die Lebenserwartung steigt.

Millennials sind sogar bereit noch mehr zu sparen

97 Prozent der befragten Millennials können sich vorstellen, noch mehr als bisher für den Ruhestand zu sparen. Alle anderen Generationen können sich das ebenfalls vorstellen. Bei der Generation X sind das 94 Prozent, dann nimmt der Anteil an.