Ewald Nowotny, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank OeNB, und Mitglied des Rats der Europäischen Zentralbank EZB, im trend-Interview über den Euro, die Macht der EZB, gefährliche Bitcoins und mögliche EZB-Restriktionen.

Wie geht es weiter mit dem Euro? Wäre Österreich nicht besser dran, wenn es - wie von manchen Seiten immer wieder gefordert wird - die europäische Einheitswährung aufgibt und zum Schilling zurückkehrt? "Nein", definitiv nicht, betont Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny im Interview mit dem trend. Mit dem dem Euro habe Österreich einen großen Schritt nach vorne gemacht und das Land hätte es in der Wirtschaftskrise nach 2008 viel schwerer gehabt. "Im Euroraum haben wir einen Schutz, der gerade für ein kleines Land besonders wichtig ist", sagt Nowotny.

Lesen Sie in der Folge die wichtigsten Aussagen von Nationalbank-Gouverneur und EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny aus dem Interview mit dem trend. Das komplette Interview mit KTM-Chef Stefan Pierer finden Sie in der trend-Ausgabe Nr. 40/2017 vom 5. Oktober 2017.

• Inflation

"Das Wichtigste war zunächst einmal, ein Abgleiten in die Deflation (sinkende Preise) zu verhindern. Das ist eindeutig gelungen. Wir rechnen in der Eurozone dieses Jahr mit einer Inflationsrate von 1,5 Prozent. Die Entwicklung geht also in die richtige Richtung. Eine funktionierende Wirtschaft braucht eine stabile Inflationserwartung. Das Inflationsziel darf man auch nicht als Punktlandung sehen, das wäre ökonomisch nicht argumentierbar – sondern als Ziel, das angestrebt wird. Man sollte sich nicht zum Gefangenen einer Zahl ­machen."

• EZB-Geldpolitik

"Es geht darum, zu überlegen, wie wir den Fuß vom Gaspedal nehmen. Ich gehe davon aus, dass wir mit Beginn des kommenden Jahres in eine vorsichtige Geschwindigkeitsverringerung übergehen. Der Ankauf dieser Unternehmensanleihen kann hlich verzerrende Effekte haben. Ich bin dafür, dass wir diesen Bereich künftig nicht mehr ins Programm aufnehmen."

• Eurozone

"Mit Ausnahme von zwei Staaten sind alle EU-Mitglieder verpflichtet, den Euro einzuführen – aber nur, wenn sie bestimmte ökonomische Bedingungen erfüllen. Wir haben aus den vergangenen Entwicklungen gelernt und müssen einen stärkeren Wert auf die Nachhaltigkeit dieser Bedingungen legen und uns die realwirtschaftlichen Kennzahlen anschauen. Zum Beispiel: Wie groß ist das Pro-Kopf-Einkommen? Wie sieht die langfristige Entwicklung der Leistungsbilanz aus? Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit? Einige EU-Mitglieder wie Tschechien wären ökonomisch in der Lage, den Euro einzuführen."

• Bitcoins

"Ich halte diese Entwicklung für gefährlich und zutiefst unseriös. Bitcoin ist keine Währung, sondern es ist hoch spekulativ und volatil, unterliegt auch keiner Aufsicht. Die Kursbewegungen der jüngsten Zeit verdeutlichen das. Wir sagen daher mit Nachdruck: Es muss jedem bewusst sein, dass er damit ein hohes Risiko eingeht. In China besteht eine besondere Problematik, weil Bitcoins dort als Instrument zur Kapitalflucht und zum Umgehen von rechtlichen Regelungen verwendet werden. Wir diskutieren in der EZB, konkrete rechtliche Restriktionen zu setzen. "

• Österreichs Bankensektor

"In den letzten Jahren hat es bereits eine deutliche Konsolidierung gegeben: Die Anzahl der Banken und Bankfilialen hat abgenommen. Im internationalen Vergleich sind wir aber noch immer ein Land mit einer hohen Bankstellendichte. Es gibt keine Zweifel, dass hier eine weitere Konsolidierung nicht nur erforderlich ist, sondern auch geschehen wird. Fintechs haben in vielen Fällen ihre ökonomische Berechtigung. Da gibt es jetzt eine unendlich große Vielzahl, es wird also zu einem Überleben der Tüchtigsten kommen. Es ist allen Banken klar, dass sie vor technischen Entwicklungen stehen, die sie nicht ignorieren dürfen."

Das komplette Interview mit OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny finden Sie in der trend-Ausgabe Nr. 40/2017 vom 5. Oktober 2017.