OeNB-Chef Nowotny zur EZB-Politik: "Ein langer Bremsweg"

OeNB-Gouverneur und EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny verpasst Spekulationen um eine baldige und klare Änderung der EZB-Finanzpolitik einen Dämpfer. Er hält noch länger sehr niedrige Zinsen für möglich. Auf Österreichs Bankensektor sieht er starke Veränderungen zukommen.

Im Rahmen der Aufsichtskonferenz der österreichischen Finanzmarktaufsicht FMA gab Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny eine Einschätzung zur weiteren Finanzpolitik der Europäischen Zentralbank EZB ab. Nachdem Nowotny auch Mitglied des EZB Rats ist haben seine diesbezüglichen Aussagen ein besonderes Gewicht. In der Folge finden Sie die wichtigsten Elemente seiner Einschätzung.

• Zinspolitik

Eine vorsichtige Normalisierung wird angepeilt, man werde den Fuß nur langsam vom Gaspedal nehmen. Im Bankenbereich würde ein rasches Ansteigen Probleme bringen. Deshalb sei es wichtig, die Dinge mit "Vorsicht und Distanziertheit" zu sehen. "Auch die Notenbanken kennen das Problem des langen Bremsweges". Man müsse mit "Sicherheitsabstand" fahren, um auf auftretende Gefahren rasch reagieren zu können.

• Inflation

Das Inflationsziel knapp bei 2 Prozent dürfe nicht als Punktziel interpretiert werden. Die EZB habe nur die Preisstabilität als Ziel definiert. Inflationsentwicklung und Zinspolitik hängen zusammen. "Es wäre ökonomisch völlig verfehlt, bei hoher Inflation niedrige Zinsen einzusetzen oder bei niedriger Inflation hohe Zinsen".

Sehr groß diskutiert werde, ob es sich bei der derzeitigen Phase niedriger Zinsen und niedriger Inflationsraten möglicherweise um eine langfristige strukturelle Entwicklung handle und man auch auf lange Sicht mit vergleichsweise niedrigen Zinsen zu rechnen habe. Die Gründe dafür lägen in der Öffnung der Weltwirtschaft und massiven zusätzlichen Anbietern von Spareinlagen. Auch könne sein, dass die Kapitalnachfrage gefallen sei oder es mit der zunehmenden ungleichen Einkommensverteilung oder der Verteilung der demografischen Entwicklung zu tun habe. "Es gibt keine eindeutigen Antworten dafür", so Nowotny.

• Funktion der Notenbanken

Zentrale Aufgabe der Notenbanken sei einerseits die normale Liquiditätsbereitstellung, also die Vergabe von Krediten gegen Sicherheiten. Bankern empfahl Nowotny, das EZB-Rulebook besser zu studieren. Darin sei festgehalten, was die EZB als Sicherheit akzeptiere und was nicht.

Der andere Bereich der Aufgaben sei die Frage, was in Krisenfällen zu tun sei. Die klassische Funktion von Notenbanken sei dabei die des "Lender of last resort". Im EZB-System gebe es die Möglichkeit, dass die nationalen Notenbanken Banken mit Sonderkrediten aushelfen. Er sei dafür, dass das unverändert die Aufgabe der nationalen Notenbanken bleiben solle, die auch das Risiko tragen, betonte Nowotny.

• Europäische Notfallsfonds

Zum Thema der Errichtung von potenziell riesigen europäische Notfallsfonds meinte Nowotny, dass er sich eine Stabilität völlig ohne Mitwirkung des Staates nicht vorstellen könne. Die richtige Balance sei notwendig.

• Entwicklung des Bankensektors

Speziell im Bankenbereich sei es in Österreich in der Vergangenheit zu starken Veränderungen gekommen. So habe sich der Anteil der Bankkredite an nichtfinanzielle Unternehmen von 1996 bis 2016 von 24 auf 17 Prozent der Bilanzsumme verringert. Der Anteil der Kredite an Haushalte sei dagegen von 11 auf 18 Prozent angestiegen. Das Geschäft im Unternehmensbereich sei also vergleichsweise weniger wichtig geworden, weil diese zunehmend Finanzierungsalternativen sehen. Konkret sei der Anteil von Bankkrediten an Unternehmensfinanzierungen von 1995 bis 2016 von 40 auf 20 Prozent gefallen. "Das ist schon eine massive Veränderung", so Nowotny. Das Geschäft mit Haushalten sei zum wichtigsten Geschäftsbereich für das Bankensystem geworden.

• Entwicklung des Kapitalmarkts

Der Kapitalmarkt werde auch für Österreich - wenn auch eine geringe, so doch steigende Bedeutung bekommen. Für die Geldpolitik sei dies ein sehr wichtiger Punkt. "Wir müssen uns überlegen, ob die traditionellen Vorstellungen von Geld- und Zinspolitik überhaupt noch den Realitäten auf den Zinsmärkten entsprechen", sagte Nowotny. "Das ist 'Work in Progress'."